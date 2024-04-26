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Ekonomi Altın, haftalık düşüşe doğru ilerliyor!
Ekonomi

Altın, haftalık düşüşe doğru ilerliyor!

Yeniakit Publisher
2024-04-26 10:57:00 -
Altın, haftalık düşüşe doğru ilerliyor!

Ancak, Orta Doğu krizinde büyük bir tırmanışın önlenmesinin ardından fiyatlar haftalık bazda %2,3 düşerek aralık başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı.

Ancak, Orta Doğu krizinde büyük bir tırmanışın önlenmesinin ardından fiyatlar haftalık bazda %2,3 düşerek aralık başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı.
Altın, cuma günü önemli bir ABD enflasyon verisi öncesinde çok az değişti, ancak fiyatlar Orta Doğu krizinde büyük bir tırmanma endişelerinin azalmasıyla altı hafta içindeki ilk haftalık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Spot altın TSİ 07:09 GMT %0,1 artışla 2.334,57 dolar/ons'a yükseldi. ABD vadeli altın kontratları %0,2 artışla 2.346,70 dolar/ons'a yükseldi.

Ancak, Orta Doğu krizinde büyük bir tırmanışın önlenmesinin ardından fiyatlar haftalık bazda %2,3 düşerek aralık başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşadı. Fiyatlar 12 Nisan'da ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.431,29 dolar seviyesinden yaklaşık 100 dolar geriledi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, dün açıklanan ABD ekonomik verilerinin, büyümede önemli bir zayıflama ile bazı ikilemlee yol açarken, enflasyonist baskılar yavaş yavaş azaldığını belirterek, faiz indirimlerine ilişkin beklentilere duyarlı kalmaya devam eden fiyatların şu anda biraz istikrarlı olduğunu ifade etti.
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