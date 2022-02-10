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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 791 bin liraya geriledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 17:07:00 -
Altın günü nasıl kapattı? Önceki kapanışa göre...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 791 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 791 bin lira, en yüksek 801 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 791 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 301 milyon 234 bin 885,11 lira, işlem miktarı ise 379,26 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 309 milyon 718 bin 185,76 lira düzeyinde gerçekleşti.

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