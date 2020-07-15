Altın güne nasıl başladı? 15 Temmuz altın fiyatları...

15 Temmuz çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Altın fiyatındaki yükseliş devam etmekle birlikte orta dönem önemli direnç seviyelerini test ediyor. Peki, Yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte ayrıntılar...