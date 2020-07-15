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Ekonomi

Altın güne nasıl başladı? 15 Temmuz altın fiyatları...

15 Temmuz çeyrek altın ve gram altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. Altın fiyatındaki yükseliş devam etmekle birlikte orta dönem önemli direnç seviyelerini test ediyor. Peki, Yarım altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-15 07:57:00 -
Altın güne nasıl başladı? 15 Temmuz altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın 1.297,70 liradan alınıyor, 1.313,90 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını 2.595,30 liradan alınıyor, 2.617,70 liradan satılıyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın 399,09 liradan alınıyor, 399,18 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın 648,80 liradan alınıyor, 657,70 liradan satılıyor.

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