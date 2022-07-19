Altın, gümüş ve bitcoin derken ünlü milyarderler Bill Gates, Warren Buffet ve Jim Rogers parasını bakın neye yatırdı!

Ünlü zenginler finansal çalkantıdan daha az etkilenmek için farklı araçlara yöneliyor. İşte ünlü milyarderler Bill Gates, Warren Buffet ve Jim Rogers'ın favori yatırımları...

Tüm dünyada yükselen enflasyon ve ABD Merkez Bankası başta olmak üzere başlıca merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam etmesi küresel piyasalarda endişeleri artırdı. Buna karşı önlem alan ünlü milyarderler ise farklı yatırım araçlarına yöneliyor.

Borsalarda yıl başından bu yana kayıplar hızlanırken son aylarda kripto paralar, altın, gümüş gibi pek çok yatırım aracı da yatırımcısına kaybettirdi. ABD borsalarında işlem gören önemli hisseleri listeleyen S&P 500 endeksi yıl başından bu yana yüzde 20’den fazla değer kaybetti.

Altın, son yılların en kötü performansını izlerken son olarak ons başına 1700 dolar seviyelerine gerileyerek mart ayından bu yana kaybını yüzde 15’e çıkardı. Bitcoin ise yılın başından bu yana yüzde 55 değer kaybetti.

Peki dünyanın önde gelen zenginleri servetlerini çalkantılı piyasalarda nasıl koruyor? İşte ünlü milyarderlerin sevdiği yatırım araçları:

Jim Rogers

Küresel piyasalar yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri nedeniyle çalkalanırken ünlü yatırımcı Jim Rogers, yaklaşan finansal yıkıma karşı yatırımcılara yardımcı olabilecek iki varlığa işaret etti. Rogers, gümüşün ve tarım emtialarının görece daha güvenli olduğu görüşünde.

ABD’li ünlü milyarder ve finans spekülatörü George Soros’un da ortaklarından olan 79 yaşındaki Rogers, 1973’te bu isimle birlikte Kuantum Fonu’nu kurmuştu. Rogers, S&P 500 endeksi 7 yılda 47 artarken kendi fonlarının yüzde 4 bin 200 getiri sağlamasıyla birlikte finans çevrelerinde ünlenmişti.

Yahoo News’in aktardığına göre, “Gümüş muhtemelen diğer şeylerden daha az tehlikelidir. Altın muhtemelen daha az tehlikelidir” diyen Rogers, “Onları şimdi satın almıyorum çünkü büyük bir çöküşte her şey alt üst oluyor. Ama muhtemelen biraz daha düştüğünde daha fazla gümüş alacağım” açıklamasında bulundu.

Tarım emtialarını da görece daha güvenilir bulduğunu belirten Rogers, “Ayı piyasasında tarımın cazibesini görmek için master, doktora yapmanıza gerek yok. Bir sonraki çöküş ne kadar büyük olursa olsun, hiç kimse gıdayı bütçesinin dışına çıkarmıyor” görüşünde.

Warren Buffet

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 8. kişisi olan ünlü iş insanı Warren Buffet’ın asıl serveti hisse senedi yatırımcılığından gelse de kendisinin borsa dışında başka merakları da bulunuyor.

Buffet’ın sevdiği yatırım araçlarının başında gayrimenkul geliyor. Tam bir kripto para düşmanı olan ünlü milyarder geçtiğimiz aylarda 1 Bitcoin’e 25 dolar ödeyeceğime tüm tarım arazileri ve apartmanların yüzde 1’i için 25 milyar dolar ödemeyi tercih edeceğini belirtmişti.

Buffet tarım arazilerinin ve apartmanların daha mantıklı bir yatırım aracı olduğunu belirterek şu cümleleri kurmuştu:

“Eğer şimdi yüzde 1 faiz ile ABD’deki tüm tarım alanları için 25 milyar dolar ödememi isterseniz size hemen bir çek yazabilirim. 25 milyar dolarlık yatırımım ile artık tarım alanlarının yüzde 1’ine sahip olurum. Bu ülkedeki tüm apartman dairelerinin yüzde 1’i için 25 milyar dolar daha isterseniz size bir çek daha yazarım, bu çok basit.”

Bill Gates

Microsoft’un kurucusu ve dünyanın en büyük 4. zengini olan Bill Gates ise tüm servetini teknolojiden yapmasına rağmen son yıllarda yeni bir merak daha edindi. Bill Gates de tıpkı Buffet gibi tarım arazileri ile ilgilenmeye başladı.

Geçen ay Gates, kuzeydoğu ABD’nin Kuzey Dakota bölgesindeki patates yetiştiricisi Campbell Farms’tan 2 bin 100 dönümlük tarım arazisi satın aldı.

Bu satın almayla birlikte Gates’in yaklaşık 270.000 dönümlük tarım arazisine sahip olduğu tahmin ediliyor.

Gates’in şimdiden Amerika’daki en büyük özel tarım arazisi sahibi olduğu belirtilirken ünlü iş insanının bu satın alımları daha da artıracağı tahmin ediliyor.