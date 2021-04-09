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Ekonomi Altın gramı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek kaç para? Gram altın fiyatı kaç para? 9 Nisan güncel altın fiyatları
Ekonomi

Altın gramı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek kaç para? Gram altın fiyatı kaç para? 9 Nisan güncel altın fiyatları

Altının fiyatı altına yatırım yapanlarca merak ediliyor. Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları 2020 yılının ikinci yarısından sonra adeta güvensiz limana dönüşmüş altına yatırım yapanlar gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altına adeta küsmüştü. Ancak 2021 yılı altına yatırım yapanlar için tam bir fırsat yılı olacak gibi. Zira, altın fiyatları Nisan ayının girmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. 404 TL olan gram altın fiyatı yükselerek 460 TL’yi zorlamaya başladı. Peki altın gramı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek kaç para? Gram altın fiyatı kaç para? İşte 9 Nisan güncel altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:14:00 - 2021-04-09 10:29:04
Altın gramı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Çeyrek kaç para? Gram altın fiyatı kaç para? 9 Nisan güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları son durum merak ediliyor. Merkez Bankası’ndaki görev değişimi sonrası altın fiyatları yüklerini sürdürüyor. Son 40 senedeki en kötü ilk çeyreklerinden birini geçiren ons altın, hafta başından bu yana yüzde 1,5 yükseliş kaydederken Cuma günü yatay bir seyir izliyor. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın ise hafta başından bu yana 450-455 TL aralığında seyrettikten sonra 458 TL civarında bulunuyor. Peki altın ne kadar? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaç paradan satılıyor? Çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altın alış-satış fiyatı nedir? İşte 9 Nisan saat 10:00 itibariyle altın fiyatlarında son durum rakamları.

GRAM ALTIN FİYATI

456,00

457,94

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

458,71

458,79

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.750,05

1.750,46

ÇEYREK ALTIN FİYATI

733,72

749,90

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.935,72

2.991,33

YARIM ALTIN FİYATI

1.463,27

1.500,25

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.935,72

2.991,33

%-0,10

ATA ALTIN FİYATI

3.030,68

3.107,17

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

250,75

301,86

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

413,31

443,30

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,61

6,62

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,31

25,33

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