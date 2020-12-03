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Ekonomi Altın gramı kaç para? Çeyrek altın kaç para? 3 Aralık altın fiyatları
Ekonomi

Altın gramı kaç para? Çeyrek altın kaç para? 3 Aralık altın fiyatları

Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar oldu? Haftanın sona yaklaştığımız şu günde altın fiyatları az da olsa yükselişe geçti. Yatırımcıların gözü kulağı altın fiyatlarındaki dalgalanmada. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte piyasalardaki son durum...

Yeniakit Publisher
2020-12-03 08:41:00 -
Altın gramı kaç para? Çeyrek altın kaç para? 3 Aralık altın fiyatları

Altın fiyatları merak ediliyor. Altın fiyatlarında son haftalarda ani inişler vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor. Bir ara 530 TL'nin üzerinde seyreden altın fiyatlarında hem ABD seçimleri hem korona aşısındaki gelişmeler hem de Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası altın fiyatları rekor seviyede düştü. Kısa vadede altına yatırım yapan vatandaşları altın fiyatlarındaki bu düşüş üzmüş olsa da uzun vadede altına yatırım yapmayı sürdürenleri ise fırsata sevk etti. Zira altının düşmesiyle birlikte yeni altın alışlarına talep yoğun oldu. Peki 3 Aralık 2020 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç liradan satılıyor? 

Altın gramı kaç para?

Gram altın alış 463,39

Gram altın satış 463,49

22 ayar bilezik fiyatı kaç?

22 ayar bilezik alış 420,00

22 ayar bilezik satış  422,00

Cumhuriyet altını kaç para?

Cumhuriyet altını alış  3.010,70

Cumhuriyet altını satış 3.034,10

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış 1.505,40

Yarım altın satış 1.531,00

Çeyrek altın kaç para?

Çeyrek altın alış 752,70

Çeyrek altın satış 761,30

18 ayar bilezik gram fiyatı

Alış 198,84

satış 230,80

 

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