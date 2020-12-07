Altın gramı kaç para? Çeyreğin fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. 530 TL’yi gören gram altın son haftalarda yatırımcısını üzdü. Altın gramı kaç para? Yatırım için çeyrek altını tercih eden ya da çeyrek altın alacaklar da çeyrek atlın fiyatını araştırıyor. Peki çeyreğin fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum bilgileri.