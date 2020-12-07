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Ekonomi Altın gramı kaç para? Çeyreğin fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Altın gramı kaç para? Çeyreğin fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları son durum gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları merak ediliyor. 530 TL’yi gören gram altın son haftalarda yatırımcısını üzdü. Altın gramı kaç para? Yatırım için çeyrek altını tercih eden ya da çeyrek altın alacaklar da çeyrek atlın fiyatını araştırıyor. Peki çeyreğin fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum bilgileri.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:13:00 -
Altın gramı kaç para? Çeyreğin fiyatı ne kadar?

Piyasadan en güncel altın fiyatları, gram ve çeyrek altın fiyatları, altın piyasasındaki son haberler ve altınla ilgili tüm veriler Yeniakit ekonomi sayfasından takip edebilirsiniz.

Gram altın fiyatı

Alış 463,46

Satış 463,57

Çeyrek altın fiyatı

751,40 TL

758,30 TL

22 ayar bilezik fiyatı

421,70 TL

422,50 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

3.005,60 TL

3.021,90 TL

Yarım altın fiyatı

1.502,80 TL

1.516,10 TL

18 ayar altın gram fiyatı

198,84 TL

230,80 TL

 

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