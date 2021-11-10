Altın fiyatlarını takip edenler dikkat! Önemli gelişme

Son dönemde döviz fiyatlarıyla birlikte altın fiyatları yükselişe geçti. Altında tarihi rekorlar gelirken günlük olarak fiyatlar kontrol ediliyor. Fiyatların daha yükselip yükselmeyeceği merak konusu olurken "Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira?" soruları artıyor.

Milyonlarca yatırımcı altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ederken ajanslar altın ile ilgili yeni gelişmeyi paylaştı. 24 ayar külçe altın ve cumhuriyet altını ile ilgili yeni satış rakamları belli oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 577,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.823,00 lira oldu.

Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: