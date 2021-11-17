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Ekonomi Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…
Ekonomi

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Rekorlarla gündeme gelen Altın fiyatları bugün ne kadar? 1.856 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatında alımların güçlenmesi halinde 1.882 seviyesinin direnç oluşturabileceğini ifade eden uzmanlar, altın fiyatlarındaki beklentilerini açıkladı. Peki, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:55:00 -
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar…

Milyonlarca vatandaşın ‘alalım mı? satalım mı?’ sorularını sorarken altın fiyatlarında flaş gelişmeler yaşanıyor. Teknik analistler ve uzmanlar rekor fiyatlara ulaşan altın, çeyrek altın, gram altın ile ilgili tahminlerini peş peşe açıklıyor.

Altın fiyatları ne kadar? 2021 yılına 460 lira seviyesinde başlayan gram altın adeta zirveye oynuyor. Dünkü işlem gününde 619 lira ile yeni bir zirve yapan gram altın, günü 614,20 liradan kapatmıştı. 17 Kasım'a 619,56 liradan başlayan gram altın ile ilgili uzman açıklamaları dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Yükseliş devam edecek mi? Bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte o yorumlar:

Vakıf Yatırım – Altın Yorumu

ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından, reel getirinin hızlı şekilde aşağı gelmesi ons altında alımları tetiklemişti. 1.870 direnç bölgesini test eden ons altında hem dolar endeksi hem de faizlerdeki yukarı hareketle bir miktar ivme kaybı görülüyor. Bu aşamada 1.835 seviyesini önemli destek olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde kalındıkça yukarı denemeler sürebilir. 1.870-1.900 seviyeleri ise direnç olarak izlenmelidir.

Şeker Yatırım – Altın Yorumu

Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1855 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1835 ve 1826 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1855 noktasından sonra 1882 seviyesi direnç oluşturabilir.

Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek olan enflasyon verisi izlenecek

Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya - Altın Yorumu

Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1853 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün, Fed üyesi Bullard, varlık alımlarının 30 milyar Dolar azaltılması durumunda 2022'nin ilk çeyreğinde faiz indirimi gelebileceğini söylerken 2022'de 2 faiz indirimi gerektiği konusunda piyasa ile hem fikir olduğunu ifade etti. Diğer taraftan veri kanadında Ekim'de perakende satışlar aylık %1.7 artışla Mart'tan sonra görülen en güçlü artışı kaydetti.

Sanayi üretimi %1.6 arttı. Gelişmeler sonrası Dolar Endeksi 96.24 seviyesine kadar yükselirken ons altında gevşeme kaydedildi. Bu sabah Endeksi 96.24 seviyesini gördü. ABD 10 yıllıkları ise %1,65 yakınlarında fiyatlanıyor. Dolar'daki güçlenme ons altının gücünü kırmaya devam edebilir. Fed üyelerinden gelebilecek açıklamalar önemli olmaya devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek olan enflasyon verisi izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanal içerisindeki hareketini ve kanalın üst bandından baskılanmayı sürdürüyor. Değerli metalde teknik görünüm güçlü. Düşüşler alımlarla karşılanıyor. Dün kaydedilen geri çekilme 1850 seviyesi ile sınırlı kaldı. Yükselen kanalın üst bandına denk gelen 1873 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 1850 ve 1830 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Destekler: 1850 / 1830 / 1815

Dirençler: 1873 / 1885 / 1900

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