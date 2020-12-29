Altın fiyatlarında son durum!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 445 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 442 bin lirayı, en yüksek ise 452 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 445 bin 500 liradan tamamladı.

İşlem miktarı 7.719 kilogram oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 471 milyon 534 bin 159,16 lira, işlem miktarı ise 7.719,20 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 475 milyon 79 bin 221,50 lira oldu.