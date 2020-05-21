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Ekonomi

Altın fiyatlarında son durum

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel olarak devam eden gram altındaki düşüş sürüyor. Gram altın şu sıralar 380 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 09:20:00 -
Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, şu dakikalarda 380 lirada yer alıyor.

Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.493 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.742,86 dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Düşüşte corona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.

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