Altın fiyatlarında sabah sıçraması!

Fed ve ECB'nin faiz artışlarını yavaşlatmasıyla birlikte şahin söylemlerinde bulunması dolara olan talebi artırırken, altına olan talebi düşürmüştü.

Bu sabah küresel döviz işlemlerinde en yüksek hacmi kaplayan dolar/japon yeni işlemlerinde yeni bir gelişme yaşandı. Japonya Merkez Bankası, 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili için getiri bandını 25 baz puandan 50 baz puana yükseltti. Bu adım dolara olan talebi düşürürken altın fiyatlarının sıçramasına neden oldu.

Gram altın bugüne 1.070 TL'den başlarken, kararın ardından 1.075 TL'ye çıktı.

Çeyrek altın 1.784 TL

Cumhuriyet altını 7.117 TL

Yarım altın 3.571 TL

ONS altın bu sabah 1.795 dolardan 1.800 dolara kadar çıktı.

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