Altın fiyatlarında önemli düşüş! İşte son rakamlar
11 Haziran Cuma haftanın beşinci gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın fiyatları dünden bu yana önemli bir düşüş yaşadı. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 514 TL'de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 11 Haziran 2021 Cuma gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 11 Haziran altın fiyatları...
Elinde altını bulunan veya altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın yükselir mi, düşer mi sorularının yanıtını arıyor.
Altın fiyatları ne kadar oldu?
11 Haziran Cuma günü haftanın beşinci gününde vatandaşlar ve yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor.
Dünden bugüne önemli bir düşüş yaşayan altın, 11 Haziran sabahı yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın ne kadar?
Son kapanışını 514,47 TL'den yapan gram altın, bugün 514,67 TL alış ve 514,77 TL satış fiyatına sahip.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Önceki kapanışını 3.382,00 TL'den yapan cumhuriyet altını ise bugün 3.323,00 TL alış ve 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.
Yarım altın ne kadar oldu?
Önceki kapanışını 1.697,00 TL'den yapan yarım altın, şu anda 1.664,00 TL alış ve 1.698,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar oldu?
Son kapanışını 849,00 TL'den yapan çeyrek altının alış fiyatı 832,00 TL'ye gerilerken, satış fiyatı ise 849,00 TL olarak işlem görüyor.