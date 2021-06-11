Altın fiyatlarında önemli düşüş! İşte son rakamlar

11 Haziran Cuma haftanın beşinci gününde altın fiyatlarının durumu merak ediliyor. Altın fiyatları dünden bu yana önemli bir düşüş yaşadı. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 514 TL'de olan altın fiyatlarının daha düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 11 Haziran 2021 Cuma gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 11 Haziran altın fiyatları...