Altın fiyatlarında kritik gelişme! Şubat 1982'den bu yana en yüksek seviye

Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD Ocak ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bloomberg anketine göre tüketici fiyat endeksinde aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 7,2 yükseliş açıklanması bekleniyor. ABD’de yıllık tüketici enflasyonu aralık ayında yüzde 7 seviyesinde açıklanmıştı. Yıllık enflasyonun tahminlere paralel şekilde yüzde 7,2’ye yükselmesi halinde Şubat 1982’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşılmış olacak.

Altın, yatırımcıların ABD enflasyonuna odaklanmasıyla kazançlarını dördüncü güne taşıyarak son iki haftanın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen Dolar/TL ’deki gerilemeyle 800 TL sınırında bulunuyor.

Altın yatırımcıları da açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklandı. Bloomberg anketine katılan ekonomistler Ocak ayında ABD’de enflasyonun yüzde 7,3’e tırmanacağı görüşünde.

Traderlar faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor

Öte yandan, piyasalar Fed’in baharda art arda iki faiz artırımı gerçekleştirmesini fiyatlamaya başladı. Bloomberg’in opsiyon kontratlarının fiyatlamasından yaptığı hesaplamalara göre, traderlar Mart ve Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken Mart ayında yüzde 28 ihtimalle 50 baz puanlık bir artırım olacağını düşünüyor.

Altın fiyatlarını destekleyecek ama...

Philip Nova Kıdemli Emtia Stratejisti Avtar Sandu, beklenenden yüksek gelen enflasyonun altını destekleyeceğini fakat faiz artırımlarının faizsiz bir varlık olan altın için fırsat maliyetini artıracağını söyledi.

Ons altın fiyatı

Ons altın, haftaya 1.807 dolar civarında başladıktan sonra art arda dört günü de kazançla kapattı. Hafta başından bu yana yüzde 1,4 yükseliş kaydeden değerli metal, perşembe günü enflasyon verisi öncesinde 1.834 dolar civarında işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Haftaya 788 TL seviyesinde başladıktan sonra salı günü 800 TL’nin üzerini gören gram altın, haftanın kalanında dar bir bant aralığında dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, perşembe günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşle 798 TL civarında bulunuyor.

Öte yandan Yatırım Danışmanı Mert Başaran yaptığı açıklamada, "Altın onsta sıkışma sonlara geldi. İyi bir trader bunu bilse bile kırmadan almaz! Hangi tarafa kırarsa o zaman alır ya da satar! Bana kalırsa yukarı kıracak ve 2100’leri zamanla görecek ama 1860’ı kırdığında almak ve trend kesinleşince daha mantıklı…" dedi.