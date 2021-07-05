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Ekonomi Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor
Ekonomi

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor

Dünya Altın Konseyi verileri merkez bankalarının artan enflasyon ile birlikte altın alımlarına yeniden başlayabileceğine işaret ederken altın yeni haftaya yatay bir seyirle başladı

Yeniakit Publisher
2021-07-05 09:21:00 -
Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor

Altın, geçen hafta açıklanan istihdam verileriyle birlikte toparladıktan sonra yeni haftaya yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise 500 TL civarında dalgalı bir seyir izliyor.

ADP Araştırma Enstitüsü’nün geçen hafta çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Haziran ayındaki istihdam artışı beklentileri aşarak 692 bin olurken, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam beklentileri aşarak 850 bin artış kaydetti.

Dünya Altın Konseyi’nin açıkladığı verilere göre, merkez bankaları artan enflasyon rakamlarıyla birlikte altın alımlarını yeniden artırmaya başlayabilir. Sırbistan, Tayland ve Gana’nın yeni altın alımı duyuruları yaptığını belirten konsey, küresel ticaretteki toparlanmanın da bu alımları desteklediğini söyledi.

Tayland Mayıs ayında 46,7 ton altın alırken Türkiye altın rezervlerini 8,6 ton artırdı. Brezilya aynı dönemde 11,9 ton altın alımı yaparken Kazakistan 5,3 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta istihdam verileri öncesinde 1.52 dolara kadar gerileyerek iki ayın en düşüğüne gelen ons altın, istihdam verilerinin beklentiyi aşması ve enflasyona dair endişelerin artırmasıyla yeniden yükseldi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan ons altın, 1.787 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Küresel altın fiyatları ve Dolar/TL ’deki ters yönlü hareketler ile gram altın 500 TL civarında dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumdayken yeni haftaya da 498 TL civarında başladı.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın ise bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 808 liradan geri alınıyor. 5 Temmuz’da çeyrek altının satış fiyatı ise 822 TL.

Cumhuriyet altını kaç TL?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 3 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen cumhuriyet altını bugün 3 bin 224 liradan alınırken 3 bin 275 liradan da satışa sunuluyor.

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