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Ekonomi Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! O rakamın üzerine çıktı
Ekonomi

Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! O rakamın üzerine çıktı

Altın fiyatları son dönemde grafiğindeki yukarı yönlü hareketlilikle beraber milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir süredir gram fiyatı 500 TL civarında seyreden sarı metal sabah saatlerinde serbest piyasalardan gelen canlı rakamlara göre 501 TL'ye kadar yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 10:26:00 -
Altın fiyatlarında flaş hareketlilik! O rakamın üzerine çıktı

Yakın dönemde fiyatlardaki yükseliş sonrası yatırım yapmak isteyenlerin ilgisini çeken altın, serbest piyasalarda ufak çaplı da olsa ani iniş çıkışlarını sürdürüyor. Alış veya satış yapacak olanlar, "7 Temmuz gram, yarım, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

İşte altın fiyatlarında son rakamlar...

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 501,92

SATIŞ(TL) 502,03

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 812,00

SATIŞ(TL) 827,00

Yarım altın fiyatları

ALIŞ(TL) 1.625,00

SATIŞ(TL) 1.653,00

Cumhuriyet altını fiyatları

ALIŞ(TL) 3.245,00

SATIŞ(TL) 3.295,00

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