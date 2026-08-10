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Ekonomi Altın fiyatlarında düşüş
Ekonomi

Altın fiyatlarında düşüş

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Altın fiyatlarında düşüş

Cuma gününü 6 milyon 673 bin liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı 6 milyon 630 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 630 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 618 bin lira, en yüksek 6 milyon 670 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 düşüşle 6 milyon 630 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 6 milyon 673 bin liradan tamamlamıştı.

 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 938 milyon 920 bin 774,74 lira, işlem miktarı ise 894,51 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 79 milyon 313 bin 711,21 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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