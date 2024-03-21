Altın fiyatlarında asrın rekoru!

ABD Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrasında altın fiyatları rekor tazeledi. Ons altında 2 bin 220 dolar seviyesi görülürken, gram altında da Kapalıçarşı'da 2 bin 550 TL seviyesi görüldü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşamki kararı sonrasında piyasalarda ralli yaşandı.

Bankanın bu yıl üç faiz indirimi beklentisini koruması, hisse, tahvil ve emtia fiyatlarında yükselişi beraberinde getirdi.

Karar öncesinde 2 bin 159 dolar olan ons altın fiyatı, gece saatlerinde 2 bin 220 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.

Gram altında fiyat 2 bin 320 TL'nin üzeri görülürken, Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 2 bin 550 TL'ye kadar yükseldi.

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Fed beklentileri dışında artan jeopolitik riskler ve Çin liderliğindeki merkez bankalarının satın almaları da altın fiyatlarını destekliyor.

BORSADA DA RALLİ

New York borsası, Fed faiz kararı sonrasında günü "ralli yaparak" tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,03 artış gösterdi. Endeks, 39.512,13 puanla en yüksek kapanış değerine ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artışla 5.224,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 kazançla 16.369,41 puana çıkarken, kapanış rekorları tazelendi.

Fed'in yayımladığı ekonomik tahminler bu yıl hala üç faiz indiriminin yapılacağının sinyalini verirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

FED KARARI

Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl için yüzde 4,6'da sabit bırakırken, 2025 ve 2026 için yukarı yönlü revize etti.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, mevcut sıkılaştırma döngüsünde Fed'in politika faiz oranının muhtemelen zirvede olduğuna işaret ederek, ekonominin genel olarak beklendiği gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında faiz indirimine başlamanın muhtemelen uygun olacağını öngördüklerini yineledi.

Ancak ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiklerini vurgulayan Powell, gerekmesi halinde federal fon oranı için mevcut hedef aralığını daha uzun süre korumaya hazır olduklarını aktardı.

Powell, Komite'nin, enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair daha fazla güven kazanana kadar politika faizini düşürmeyi uygun görmediğini kaydetti.

Beklentilerin üzerinde gelen son enflasyon verilerinin "enflasyonun engebeli yolda" yüzde 2'ye ineceğine dair genel "hikayeyi" değiştirmediğini anlatan Powell, ancak "daha iyi veriler" aradıklarını ifade etti.

Analistler, toplantı öncesinde bazı yatırımcıların, son enflasyon verilerinin ardından Fed'in piyasaların beklediğinden daha az faiz indirmesinden endişe duyduğunu, ancak Bankanın tahminlerinin bu yıl 3 faiz indirimi yapılma ihtimalinin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.