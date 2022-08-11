Altın fiyatlarında artış devam edecek mi? Prof. Dr. Sefer Şener'den 'ralli' iddiası

Prof. Dr. Sefer Şener, katıldığı yayında"Altınla ilgili önümüzdeki günlerde nasıl bir tablo izleyeceğiz" sorusuna cevap verdi.

Şener, "Altın fiyatları, Amerika'da enflasyon verisi 8.7 bekleniyordu, bir de bakıldı ki 8.5 gelince, piyasanın beklentisinin çok altında bir rakam gelmiş oldu. Bu doları zayıflattı. Yani enflasyon yavaşladıkça piyasada şu algı oluşuyor: "Amerika'da enflasyon düşüşe geçti, FED daha fazla faiz arttırmaz, ya da daha agresif arttırmaz." İşte bakın hemen eylül ayı, eylül, ekim, kasım toplantısı olacak FED'de faizle ilgili. Eylül ayı, piyasanın yüzde 70'e yakını, 75 baz puanlık faiz artışı bekliyor. Fakat gelen enflasyon verileri otomatik olarak bu faiz algısını yüzde 40 seviyelerine düşürdü. Piyasa artık 75 değil, 50 olacağını bekliyor. Bu anlayış da Amerika'da daha agresif olmayan faiz artışı, daha güvercin tavır alınacağı imajını verdi. Dolarda düşüş başladı." ifadelerini kullandı.

Sefer Şener, "Faiz artışının daha düşük olacağı anlayışı, altını daha yukarı seviyeye taşıdı." dedi.

Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat hemen peşinden FED'in bazı açıklamaları oldu. Ayrı ayrı açıklamalar geldi. Ve hemen şu açıklama yapıldı: Beklendiği gibi enflasyondaki aşağı yönlü ivmelenme tam kalıcı olmayabilir. Faiz artışları devam edecek." söylemi geldiği anda altın fiyatları geri çekildi. Bir faiz algısı, Amerika'dan gelecek bir işaret altın fiyatlarını bu şekilde oynak hale getirmiş oldu. Diğer taraftan iç piyasada gram altının fiyatına bakıyoruz; son dönemde 980-990-1000 lira aralığında değişen bir gram altın fiyatımız vardı. O da dolardaki yükseliş kaynaklı olarak bu rakamları görüyorduk. Fakat enflasyon verisi sonrası ons bazında ani olarak yükselince altında, gramda 1045 seviyeleri görülmüş olduk. Son dönemin de en yüksek rakamıydı."

Altın fiyatları artmaya devam eder mi?

"Peki altın fiyatları artmaya devam edecek mi?" diyen Şener, "Orta ve uzun vadede altın zaten devam edecek, ivmelenme devam edecek. Amerika'da bu faiz artışları kesildiği zaman, yön altından yukarı olacak, tamamen altına dönük olacak. Onu da hesaba katmak lazım. Ama şu andaki beklenti, eylül, ekim, kasım aylarında da bu faiz artışının devam etmesi yönünde. Ne zaman enflasyon Amerika'da çok önemli seviyelere gelirse, 5-5.5 seviyeleri görülürse o zaman altında yukarı yönlü ralli başlayacak. Onu net söyleyelim." iddialarında bulundu.

"Şimdi devam eder mi" diyen Şener, şunları ileri sürdü:

"Evet şimdi devam eder. Gram altının fiyatı hem kurlara bağlı, hem öte taraftan ons bazında altının geldiği noktaya bağlı. Ons bazında altın çok ciddi anlamda geri çekilmiyor. Kurlar da çok ciddi anlamda geri çekilmediğine göre; altında yön hala yukarı yönlü."