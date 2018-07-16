Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Yatırımcısı tarafından yakından takip edilen altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak? Geçtiğimiz hafta dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak son bir ayın en yüksek seviyesi olan 198 liraya kadar yükselen gram altın Cuma günü kapanışta bu değerini koruyamadı ve 193,20 liraya kadar geriledi. Küresel ve bölgesel değişimlere paralel olarak artış ve azalış gösteren gram altın'ın yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu!

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbulKapalıçarşı'da Gram altın 194, 04 liradan işlem görüyor. Yeni haftaya başlarken gram altın'ın nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcısı tarafından merak ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Cuma günü kapanışta 317 liradan işlem gören Çeyrek altın an itibariyle 318,2 liradan satışa sunuluyor. Yeni haftaya başlarken Çeyrek altın fiyatlarında yaşanacak olan değişimler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Hafatnın ilk işle gününde an itibariyle Cumhuriyet altını 1.295 liradan satışa sunuluyor. Peki Cumhuriyet atını piyasaların açılışı ile nasıl bir seyir izleyecek?