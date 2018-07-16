0553 313 94 23

Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta dolar kurunda yaşanan değişimlere paralel olarak son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 193 lira seviyelerine kadar geriledi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Yatırımcısı tarafından yakından takip edilen altın fiyatları yeni haftaya nasıl başlayacak? Geçtiğimiz hafta dolar kurunda yaşanan yükselişe paralel olarak son bir ayın en yüksek seviyesi olan 198 liraya kadar yükselen gram altın Cuma günü kapanışta bu değerini koruyamadı ve 193,20 liraya kadar geriledi. Küresel ve bölgesel değişimlere paralel olarak artış ve azalış gösteren gram altın'ın yeni haftada nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu!

GRAM  ALTIN NE KADAR?

İstanbulKapalıçarşı'da Gram altın 194, 04 liradan işlem görüyor. Yeni haftaya başlarken gram altın'ın nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcısı tarafından merak ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Cuma günü kapanışta 317 liradan işlem gören Çeyrek altın an itibariyle 318,2 liradan satışa sunuluyor. Yeni haftaya başlarken Çeyrek altın fiyatlarında yaşanacak olan değişimler yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Hafatnın ilk işle gününde an itibariyle Cumhuriyet altını 1.295 liradan satışa sunuluyor. Peki Cumhuriyet atını piyasaların açılışı ile nasıl bir seyir izleyecek? 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:09
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 lise okul tercih sonuçları açıklandı mı? Lise yerleştirme sonuçları MEB e okul
    1. 2018 lise okul tercih sonuçları..
    2. TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı!
    3. Dolar haftaya nasıl başladı?
    4. Bu köpeği öldürene 70 bin dolar ödül..
    5. Ülkeyi sarsan olay! Madende patlama,..
    6. Kolombiya’da suç örgütü, narkotik..
    7. 'Everton Vida'yı isteseydi...'
    8. Az önce açıklandı... Tamamen çekildiler!
    9. Hangi cemaat ve tarikata operasyon..
    10. Galatasaray'ın Emre Akbaba teklifi!
    11. Cemaat ve tarikatlara operasyon mu..
    12. Bu kare Türkiye'de çekildi!
    13. Moody's'ten Türk bankalar hakkında mesaj
    14. Üre yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    15. Reuters duyurdu: YPG'li Münbiç'i terk..
    16. Göz neden ağrır?
    17. Flaş iddia: İsrail Suriye'ye saldırdı
    18. Muharrem İnce kaç delegenin desteğini..
    19. ABD basınında tam sayfa FETÖ ilanı..
    20. Topuk ağrısı neden olur?
    FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı
    FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün mesajına tepki yağdı
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin
    Elebaşı Gülen'in malikanesinin üstünden uçak uçurdular: Gülen'i iade edin