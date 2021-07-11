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Ekonomi

Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı

Altın fiyatları, 11 Temmuz Pazar günü genel olarak güne düşüşle başladı. Altın fiyatlarındaki değişimler dikkatle takip edilirken, Gram altındaki hareketlilik ise vatandaşları meraklandırıyor. İşte 11 Temmuz Pazar güncel Altın fiyatları…

Yeniakit Publisher
2021-07-11 11:39:00 -
Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı

Dolar kuruna paralel olarak hareket altın fiyatları bugün de oldukça merak ediliyor. 11 Temmuz gününde altının ons fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanarak 1.808 dolardan alıcı buluyor. Peki altın fiyatları 11 Temmuz Pazar günü ne kadar oldu? Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin ABD ekonomisinde hissedilmeye devam ettiğini belirterek, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını açıkladı.

Fed'in varlık alım programına ilişkin gelecek toplantılarda Komitenin hedefler doğrultusundaki ilerlemeyi değerlendirmeye devam edeceği belirtilerek, yakın vadede enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı aktarıldı.

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Yorumlar

ismail sezen

piyasa kapalı nasıl değişim oluyor. ..
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