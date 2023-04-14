Altın fiyatları uçuşa geçince İslam Memiş son tahminini yaptı: Elinde altın olanlar bunu yapsın

Tüm zamanların rekorunu kıran gram altındaki yükseliş trendini değerlendiren ekonomist İslam Memiş, yaz aylarını işaret etti.

Finans Analisti İslam Memiş rekor serisini sürdüren gram altının için TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında zaman zaman kısa süreli duraksamalar olsa bile yaz aylarında rekor kıracağını söyleyen Memiş, Haziran ayı sonrası gram altının 1450-1550 lira seviyesine kadar geleceğini söyledi.

Banka iflasları yükseldi

“Yaz aylarında altında yeni rekorlar göreceğiz” diyen İslam Memiş, ABD’deki banka iflaslarının yükseliş trendine etki ettiğini söylerken, “Bu yükseliş trendi banka iflaslarıyla başladı. 2 bin dolar seviyesinden 2 bin 40 dolara geldi. 2 bin 50 direnci var ve bunu takip ediyoruz. Yaz aylarında bu yükseliş trendinin 2 bin 350 dolara kadar çıkma olasılığı var. Merkez Bankaları faiz artırımlarını sonlandırıp kenara çekilecek ve en önemlisi belirsizlik devam ediyor. Muhtemelen bu banka iflasları farklı ülkelere sıçrayabilir” dedi.

İslam Memiş, gram altının yatırımcısının sevindirdiğini söylerken, “Geçen yıl çok ciddi anlamda baskılanan ons altın yavaş yavaş yerini yükselişlere bıraktı. Gram altın her yıl olduğu gibi yine yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugüne baktığımızda 1114 seviyelerinden 1315 seviyesine kadar yükseldi. Yine 1300 TL’nin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor ve bugün yine bir rekor tazeledi” değerlendirmesinde bulundu.

1550 liralar görülecek

Altın uzmanı Memiş altındaki seviyenin yaz aylarında 1550 TL seviyelerine kadar yükseleceğini ifade ederken, “Kısa vade ve uzun vadeyi ayrı ayrı yorumlamak lazım. Kısa vadede hızlı yükselişten sonra teknik olarak bir düzeltme olabilir. ons altın tarafında 2 bin 50 dolar seviyesini takip ediyoruz. Gram altın 1270 TL destek seviyesinde ama 1450-1550 TL aralığını yıl içerisinde takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Altını olanlar bozdurmasın

Elinde altını olmayan ve altınını bozdurmak isteyen yatırımcılar için tavsiyede bulunan Memiş, “Bu rakamsal değerler karşısında 2 tür yatırımcı var. Elinde bulunduran ve elinde altın olmayan yatırımcılar. Elinde altın olan yatırımcılara hem makas aralığı hem de belirsizlikten dolayı bozdurmak için acele etmemelerini tavsiye ediyoruz. Yukarı yönlü hareketler devam edecek. Elinde altın olmayan yatırımcılar için ara ara fırsatlar gelecektir. Bunu yılın son alım fırsatı olarak değerlendirmek ve alıp unutmaları gerektiğini düşünüyorum. Seçim sürecinde olduğumuz için seçimden sonra Merkez Bankası’nın politikaları ile beraber daha net yorum yapılabilir. Bugün oluşan koşullar yeni zirveleri işaret ediyor” dedi.