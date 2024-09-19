Altın fiyatları uçtu! Gram altın rekora doymuyor!
Fed, politika faizinde yüzde 0,25'lik beklentilerin aksine yüzde 0,50 baz puan indirim yaptı. Bu dolara değer kaybettirirken altın fiyatlarına rekor kırdırdı.
Fed, politika faizinde yüzde 0,25'lik beklentilerin aksine yüzde 0,50 baz puan indirim yaptı. Bu dolara değer kaybettirirken altın fiyatlarına rekor kırdırdı.
Altın yatırımcıları bugün TCMB'nin açıklayacağı faiz kararını bekliyor.
Gram altın 2,812 TL
Çeyrek altın 4,644 TL
Yarım altın 9,259 TL
Cumhuriyet altını 19,021 TL
ONS altın 2,570 dolar