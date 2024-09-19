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Ekonomi Altın fiyatları uçtu! Gram altın rekora doymuyor!
Ekonomi

Altın fiyatları uçtu! Gram altın rekora doymuyor!

Yeniakit Publisher
2024-09-19 09:33:00 -
Altın fiyatları uçtu! Gram altın rekora doymuyor!

Fed, politika faizinde yüzde 0,25'lik beklentilerin aksine yüzde 0,50 baz puan indirim yaptı. Bu dolara değer kaybettirirken altın fiyatlarına rekor kırdırdı.

Fed, politika faizinde yüzde 0,25'lik beklentilerin aksine yüzde 0,50 baz puan indirim yaptı. Bu dolara değer kaybettirirken altın fiyatlarına rekor kırdırdı.

Altın yatırımcıları bugün TCMB'nin açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

Gram altın 2,812 TL

Çeyrek altın 4,644 TL

Yarım altın 9,259 TL

Cumhuriyet altını 19,021 TL

ONS altın 2,570 dolar

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