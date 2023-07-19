Altın fiyatları uçtu: Dolar 27’yi geçti, gram altın 1.700 lira! Gram altın ve dolarda tarihi zirve ilanı

Dün döviz ve altın piyasalarında tarihi rekorlar kırıldı. Dolar ve euro kuru Türk Lirası karşısında yükselişe geçerken, altın fiyatları da yatırımcıların ilgisini çekti. Gram altın 1.717 lirayı aşarak yeni bir zirveye ulaştı. Çeyrek altın ise 2.800 lirayı geçti. Dolar/TL kuru ise 27,05 seviyesine yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Euro/ TL kuru da 30,41 ile rekor kırdı. Piyasalarda gözler yarın Merkez Bankası toplantısına çevrilirken dün euro günün ilk dakikalarında tarihinde ilk kez 30 liranın üzerine çıktı, ardından hızla 30,41 lira seviyesine geldi. Dolar yeni günde de tarihi zirvesini yeniledi. Bir önceki gün kapanış saatinde 26,33 liradan işlem gören dolar, dün hızla yükselerek 27,05 liraya kadar çıktı.

Gram altında rekor üstüne rekor

Altın fiyatları da, hem yurt içi hem de yurt dışında salı gününe yükselişle başladı. Gram altın, döviz kurlarındaki yüzde 2'yi aşan artışla beraber tarihi zirvesi olan bin 700 lirayı da aşarak 1703 TL'yi de gördü. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti. Çeyrek altın 2 bin 773 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, pazartesi gününü 2 bin 705 lira seviyesinden noktalamıştı.

Borsa yükselişe ara verdi

Uzun süredir yükseliş eğiliminde olan Borsa İstanbul, yükseliş serisine ara verdi. Dün güne yüzde 0,55 artışla başlayan Borsa İstanbul gün içinde en yüksek 6.662 puanla tarihi zirvesini yeniledi. Ancak gün içinde satışların arttığı borsa dün yüzde 3,57 upan düşerek 6.365 puandan kapandı. .dunya'ya göre: Yatırımcıların gözü yarın açıklanacak faiz kararında olacak.

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