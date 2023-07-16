  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Uraloğlu Türkiye'ye iyi haberi açıkladı: Kruvaziyer turizmi ilk 6 ayda dev rekor kırdı: Binlerce yolcu geldi

Pensilvanya'dan gelen görüntüler dikkat çekti! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e soğuk duş!

Bosna, emperyalist Batı’nın vahşi yüzü

Resmen açıklandı! İşte Messi'nin yeni takımı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili için Ukrayna Parlamentosu affettirmek için çağrı yapıyorlar

Eğer küçülmeye gitmezse.. Acun'un takımında kriz

Ahlaksızlıkta son nokta! Ekmeğin içine bile bakın ne koymuşlar

Yunanistan'da Başkan Erdoğan'ın sözleri bir numaralı gündem! En büyük kaybeden biziz mesajı dikkat çekti

PKK'ya Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde Avaşin eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Tam 4 bin FETÖ'cü Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Ekonomi Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın füze gibi uçtu! İslam Memiş son tahminini açıkladı: O rakamı görecek
Ekonomi

Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın füze gibi uçtu! İslam Memiş son tahminini açıkladı: O rakamı görecek

Yeniakit Publisher
2023-07-16 16:27:00 - 2023-07-16 16:43:47
Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın füze gibi uçtu! İslam Memiş son tahminini açıkladı: O rakamı görecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için paylaşımını yaptı. Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. İslam Memiş, vatandaşlar, dolar kurunun yükselmesiyle füze gibi fırlayan gram altının alım için o son bir alım fırsatı olacaktır. dedi .Altın piyasası son günlerde hızlı fiyat yükselişi ile ses getirdi. Bu hafta ons altın 1.960 dolar seviyesini gördü. İslam Memiş'ten flaş açıklama: Sene sonu gram altın kaç lira olacak?

Gram altının son günlerde ki yükselişinin sebebi dolar mıydı? Bunun için İslam Memiş'ten yeni bir yorum geldi. İşte gram altında beklenen en yüksek rakam...

Altın piyasası son günlerde hızlı fiyat yükselişi ile ses getirdi. Bu hafta ons altın 1.960 dolar seviyesini gördü ve son dönemlerin en yüksek fiyatlı haftalık kapanışı yapılacak. Ons altın fiyatı yükselirken gram altın da bu durumdan etkileniyor. Altın piyasasının mevcut durumunu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Altın fiyatları ne kadar olacak? Hangi fiyat seviyeleri bekleniyor? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında alım fırsatı olacak mı?

KAR SATIŞLARI BAŞLADI

Ons altın için fiyat tahminini açıklayan İslam Memiş, “Altının ons fiyatı 1.956 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu hafta 1.960 dolar direncine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Bu beklentimiz gerçekleşti ve ardından kar satışları başladı. Teknik olarak 1.928 dolar seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşebilir. Bence bu geri çekilme ons altın için son geri çekilme olacaktır. Ardından ons altın hızlı bir şekilde 2.150 dolar seviyesine doğru hareket etmeye başlayacaktır. Ons altında 1.928 dolar – 1.930 dolar aralığı son bir alım fırsatı olacaktır. Bu geri çekilmeler eğer olursa çok yakından takip edilmesi gerekiyor.” dedi.

MAKAS ARALIĞI 25 LİRA

Gram altın ile işlem yapacaklara makas aralığı uyarısı yapan İslam Memiş, “Gram altın ekranlarda 1.640 TL olarak görünüyor. Ancak serbest piyasada 25 TL’lik bir makas aralığı var. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 1.659 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın işlemi yapacak olanların bu makas aralığına dikkat etmeleri gerekiyor. Dikkat etmeyenler işlem yaparken oldukça zararlı çıkabilirler.” ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

GRAM ALTIN SENE SONU KAÇ TL OLACAK?

Gram altın için fiyat tahminini açıklayan İslam Memiş, “Dolar kuru nereye giderse gram altında oraya gidecek. Dolar kurunda geri çekilme ile gram altında 1.630 TL destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak yıl içerisinde önce 1.750 TL ve ardından 1.800 TL seviyesini hedef alan bir gram altın karşımızda göreceğiz. Yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alan gram altın yılın ikinci yarısında ons altından destek alıp rekor seviyelerini test edecektir.. Gram altından çıkış yapmak isteyenlerin biraz daha sabırlı olmaları gerekir.” şeklinde konuştu.

İlginizi çekebilir→ Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili için Ukrayna Parlamentosu affettirmek için çağrı yapıyorlar→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23