Altın fiyatlarındaki yükseliş, gram altın füze gibi uçtu! İslam Memiş son tahminini açıkladı: O rakamı görecek

Gram altının son günlerde ki yükselişinin sebebi dolar mıydı? Bunun için İslam Memiş'ten yeni bir yorum geldi. İşte gram altında beklenen en yüksek rakam...

Altın piyasası son günlerde hızlı fiyat yükselişi ile ses getirdi. Bu hafta ons altın 1.960 dolar seviyesini gördü ve son dönemlerin en yüksek fiyatlı haftalık kapanışı yapılacak. Ons altın fiyatı yükselirken gram altın da bu durumdan etkileniyor. Altın piyasasının mevcut durumunu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş değerlendirdi. Altın fiyatları ne kadar olacak? Hangi fiyat seviyeleri bekleniyor? Altın yatırımcısı ne yapmalı? Altında alım fırsatı olacak mı?

KAR SATIŞLARI BAŞLADI

Ons altın için fiyat tahminini açıklayan İslam Memiş, “Altının ons fiyatı 1.956 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu hafta 1.960 dolar direncine dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştim. Bu beklentimiz gerçekleşti ve ardından kar satışları başladı. Teknik olarak 1.928 dolar seviyesine kadar geri çekilme gerçekleşebilir. Bence bu geri çekilme ons altın için son geri çekilme olacaktır. Ardından ons altın hızlı bir şekilde 2.150 dolar seviyesine doğru hareket etmeye başlayacaktır. Ons altında 1.928 dolar – 1.930 dolar aralığı son bir alım fırsatı olacaktır. Bu geri çekilmeler eğer olursa çok yakından takip edilmesi gerekiyor.” dedi.

MAKAS ARALIĞI 25 LİRA

Gram altın ile işlem yapacaklara makas aralığı uyarısı yapan İslam Memiş, “Gram altın ekranlarda 1.640 TL olarak görünüyor. Ancak serbest piyasada 25 TL’lik bir makas aralığı var. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 1.659 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altın işlemi yapacak olanların bu makas aralığına dikkat etmeleri gerekiyor. Dikkat etmeyenler işlem yaparken oldukça zararlı çıkabilirler.” ifadelerini kullandı.

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GRAM ALTIN SENE SONU KAÇ TL OLACAK?

Gram altın için fiyat tahminini açıklayan İslam Memiş, “Dolar kuru nereye giderse gram altında oraya gidecek. Dolar kurunda geri çekilme ile gram altında 1.630 TL destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Ancak yıl içerisinde önce 1.750 TL ve ardından 1.800 TL seviyesini hedef alan bir gram altın karşımızda göreceğiz. Yılın ilk yarısında dolar kurundan destek alan gram altın yılın ikinci yarısında ons altından destek alıp rekor seviyelerini test edecektir.. Gram altından çıkış yapmak isteyenlerin biraz daha sabırlı olmaları gerekir.” şeklinde konuştu.

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