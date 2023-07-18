Dolar, akaryakıt, altın ve gümüş ile yarışıyor: Fiyatı 302 liraya çıktı! Duyan şaştı kaldı, resmen akın ettiler

Bakır mutfak araç gereçlerinin daha sağlıklı olduğunu kaydeden Recep Karakaş, “Bakır çaydanlık ve semaver sıcak suyu çabuk ısıtır geç soğutur. Çaydanlık ve semaverlerdeki çayın lezzetini başka hiçbir şeyde alamazsınız. Bakır sürahi ise soğuk suyun ısınmasını önler. Suyun içindeki bakterileri öldürür” ifadelerini kullandı. Sağlıklı bir yaşam için her evde bakır ürünlerin bulunması gerektiğine dikkat çeken Karakaş, bakır ürünlerin yapım ve işlemesinin çok zor olduğunu ve bütün aşamalarının atölyede yapıldığını ifade ederek, “Bakır ilk önce polisajdan keçeye girer. Daha sonra sıvamaya girer ve burada şeklini alır.