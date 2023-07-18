2023-07-18 20:31:26 Dolar, akaryakıt, altın ve gümüş ile yarışıyor: Fiyatı 302 liraya çıktı! Duyan şaştı kaldı, resmen akın ettiler
Erzincan’da bakır ustaları, hediyelik eşya ve günlük mutfak gereçleri kullanımlarıyla kaybolmaya yüz tutmuş bakırcılığı yaşatmaya çaba gösterirken bakırın namını duyan hemen kuyruğa girdi. Dolar ve euro artınca Pandeminin başlarında ham haliyle kilosu 45 TL olan bakır 302 TL’yi buldu. Akaryakıt, döviz, altın ve gümüş ile yarışıyor! Fiyatı uçuşa geçti ama yine de almak için akın ediyorlar.