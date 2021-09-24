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Ekonomi Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın kaç para?
Ekonomi

Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın kaç para?

Merkez Banaksı bir puan faiz indirimine gitti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın fiyatlarında bir hayli hareketlenme söz konusu oldu. Çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram altın, cumhuriyet altını, yarım ve tam altın yükselişe geçti. 500 TL’ye kadar çıkan gram altın fiyatı 24 Eylül Cuma günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatı kaç paradan satılıyor? İşte altın fiyatları son durum.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 09:14:00 - 2021-09-24 09:14:24
Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın kaç para?

Spot piyasada 24 Eylül 2021 anlık ve güncel çeyrek altın kuru alış fiyatı 789,75 lira, satış fiyatı 807,14 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 493,66 lira, satış fiyatı 493,71 lira seviyesinde yer alıyor. İşte bugün altın fiyatları son dakika haberleri.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

493,66

493,71

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.751,68

1.751,97

ÇEYREK ALTIN FİYATI

789,75

807,14

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.159,42

3.219,01

YARIM ALTIN FİYATI

1.574,77

1.614,44

1.614,44ZİYNET ALTINI FİYATI

3.159,42

3.219,01

ATA ALTIN FİYATI

3.238,47

3.321,84

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

269,56

323,68

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

443,73

460,89

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