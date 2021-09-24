Altın fiyatları son dakika ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın kaç para?

Merkez Banaksı bir puan faiz indirimine gitti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından altın fiyatlarında bir hayli hareketlenme söz konusu oldu. Çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere gram altın, cumhuriyet altını, yarım ve tam altın yükselişe geçti. 500 TL’ye kadar çıkan gram altın fiyatı 24 Eylül Cuma günü ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki altın ne kadar? Gram altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın ne kadar? Cumhuriyet altını fiyatı kaç paradan satılıyor? İşte altın fiyatları son durum.