Altın fiyatları son dakika çeyrek altın gram altın adeta uçtu
Altın son dakika haberi. Altın fiyatları uçtu. Dün itibariyle 505 TL seviyelerinde seyreden gram altın 3 Kasım Salı saat 16:50 itibariyle 522.40 TL seviyelerinde seyrediyor. Altın fiyatları ABD’deki başkanlık seçimi nedeniyle yükselişe geçtiği biliniyor. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları bugün rekor üstüne rekor kırdı. ABD’deki başkanlık seçimlerinin yapıldığı 3 Kasım’da çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını rekora koştu. Gram altın alış 522.39 TL satış ise 522.50 TL olurken, altın ons fiyatı alış 1.905.10 TL, satış 1.905,48 TL. Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını alış Cumhuriyet Altını 3.395,20 TL satış 3.411,40 TL. Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın alış 849,20 TL çeyrek altın satış 856,50 TL seviyelerinde işlem görüyor.