Altın fiyatları son dakika çeyrek altın gram altın adeta uçtu

Altın son dakika haberi. Altın fiyatları uçtu. Dün itibariyle 505 TL seviyelerinde seyreden gram altın 3 Kasım Salı saat 16:50 itibariyle 522.40 TL seviyelerinde seyrediyor. Altın fiyatları ABD’deki başkanlık seçimi nedeniyle yükselişe geçtiği biliniyor. Peki altın ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?