Altın fiyatları son dakika! Altın ne kadar çıkacak? Gram altın kaç para olur? Çeyrek altın ne kadar çıkar?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına Şahap Kavcıoğlu'nun gelmesinin ardından dolar/TL TCMB'de Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde 8.35'e kadar yükseldi. Peki altın ne kadar yükselir? Altın kaç TL olur? İşte son dakika altın fiyatları…

2020 yılı Kasım ayında Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Naci Ağbal, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alındı. Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanı Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu oldu. Merkez Bankası’ndamu bu görev değişim piyasalarda nasıl karşılık bulacağı da merak ediliyordu. Asya piyasalarının açılışında ilk işlemlerde dolar 8.35'e kadar yükseldi. Aynı durum altın fiyatlarında da söz konusuydu. 404 TL olan gram altın fiyatı 484’e kadar yükseldi. Peki altında yükseliş devam eder mi? Altın ne kadar yükselir?

Altın ne kadar çıkacak?

Altın ve Piyasa Uzmanı İslam Memiş yatırımcısına bomba tüyolar verdi. Memiş şunları kaydetti: “Gram altın TL fiyatı 440 lira seviyesinde dalgalanmaya devam ediyor. Bu da gram altının bize 410-415 lira seviyesine gerileyeceğini bize işaret ediyor. Dolar TL kurundaki düşüşlerle birlikte. Dolar kuru zıplattı dolar kuru indirecek. Tercih yatırımcının dileyen satar dileyen alır dileyen işlem yapar. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki belirsizliğin arttığı risklerin arttığı dönemden geçiyoruz yarın nasıl bir piyasaya uyanacağız bilmiyoruz. Nasıl ki cumartesi günü 403 liradan haftaya tamamlayan gram altın pazartesi 470 liradan başlamışsa bunun şokunu insanlar yaşamışsa aynı senaryolar aylık bazda karşımızda olabilir.

Gram altın kaç para olacak?

Gram altın TL fiyatında 540-560 seviyelerini beklediğimi ifade ettim. Bu öngörümü 600 lira seviyesinde revize ettiğimi ifade etmek isterim. Riskler ve uluslararası piyasalarda dolar varlıklarının değer kazanıyor olması yine hem doları hem emtia fiyatlarını yukarı yönlü ataklarını gerçekleştirebilir.

Altın ne zamana kadar yükselir?

Gerileme ile birlikte varlıklarınızı altın olarak değerlendirirseniz isabetli karar vermiş olursunuz. Ben olsam altın yapardım varlıklarımı beklerdim faizlerin düşmesini beklerdim. Eylül, ekim, kasıma kadar altında beklemeyi tercih ederdim.”