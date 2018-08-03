Altın fiyatları son 1 yılın en düşük seviyesinde

Altın fiyatları, ABD hisse senetlerindeki yükselişin devam eden ticaret anlaşmazlıklarını gölgelemesinin ardından doların güçlenmesi ile birlikte bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesi yakınında seyretti. Gümüş bu hafta da gerileyerek son 20 yılın en uzun haftalık düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.

Spot altın, gün içinde yüzde 0.1 gerileyerek ons başına 1,206.60 dolar ile Temmuz 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra fazla değişmeyerek Singapur saati ile 10:00'da 1,207.53 dolara geldi.

Metal bu hafta yüzde 1.4 düştü ve üst üste dördüncü haftayı da kayıpla geçmeye hazırlanıyor.

GÜMÜŞTE 1998'DEN BU YANA EN UZUN HAFTALIK DÜŞÜŞ

Diğer değerli metallerden gümüş üst üste sekiz hafta düşerek 1998'den bu yana en uzun haftalık düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.

Platin ve palladyum, her ikisi birden bu hafta yüzde 1 geriledi.