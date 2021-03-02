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Ekonomi Altın fiyatları sert düşüş yaşandı
Ekonomi

Altın fiyatları sert düşüş yaşandı

Geçtiğimiz hafta sert yükseliş yaşayan altın fiyatları tekrar düşüşe geçti. İşte güncel altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2021-03-02 09:26:00 -
Altın fiyatları sert düşüş yaşandı

Yaklaşık dört aydır düşüşte olan altın fiyatları, geçtiğimiz hafta sert bir yükseliş yaşamıştı ancak dün tekrar düştü. Bu nedenle de canlı altın fiyatları yatırımcılar için yeniden gündemin başlarındaki yerini aldı. Altın alış ve satış işlemi yapacak olanlar yeni ayın başında Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, gram altın kaç TL sorusunun yanıtını araştırıyor.

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 402,25

SATIŞ(TL) 402,34

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 658,00

SATIŞ(TL) 676,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ(TL) 1.315,00

SATIŞ(TL) 1.357,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ(TL) 2.624,00

SATIŞ(TL) 2.710,00

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