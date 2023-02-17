Altın fiyatları sert çakıldı! Hatice Kolçak altın için gizli formülünü açıkladı!

Yeni yılla beraber sert yükselişler gösteren altın fiyatları son haftalarda düşüşe geçmiş durumda. Fiyatlardaki düşüşle birlikte yatırımcılar ne yapacaklarını şaşırırken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, yatırım yapacakları uyardı. Bu tarihte almayan çok pişman olacak. Kolçak, düşüş tarihini duyurdu. O seviyelere kadar düşecek. Peki altın fiyatları neden düştü? Altın fiyatları daha da düşecek mi? İşte 17 Şubat 2023 güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler vatandaşların gündeminde. Fiyatlarda yaşanan gerilim yatırımcıları tedirgin ederken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan kritik uyarılar peş peşe geldi. Kişisel Youtube kanalı üzerinden önemli açıklamalarda bulunan Kolçak, ons altında yaşanan düşüşle birlikte gram altında düşüşlerin görüldüğünü belirtti.

ALTIN ALACAKLAR DİKKAT! HATİCE KOLÇAK TARİH VERDİ

Altın alacakları uyaran Hatice Kolçak, alım tarihini açıkladı. "Altın alacaksam o seviyeden alırım" diyen Kolçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın 1837 dolar seviyesinde. Dün ABD enflasyonu geldi. Enflasyon beklentinin üzerinde geldi. Bu verilerin ardından piyasalara satış getirmesi bekleniyordu. Bir dalgalanma söz konusu oldu. Bunun devamında dün gece FED Başkanı konuştu. Tüm fiyatlamalar FED Başkanının açıklaması sonrası değişti. Buradan takip etmemiz lazım. Ons altın kritik bir noktada. Bir satış baskısı daha yaşarsa 1805 dolara kadar gerileyebilir. Alım yerleri buralar. Ama illa alacaksam buradan ve biraz daha düştüğünde alabilirim"

"DOLARDA İPLER KOPTU"

Dolar kuru içinde önemli değerlendirmelerde bulunan Kolçak, "Dolar ipin ucunda artık. Her an yukarı doğru hareket edebilir. Mesela altın ithalatı yasaklandı. Dolar topun ağzında gibi. 19'lara yakınız artık" ifadelerini kullandı.

17 ŞUBAT 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatları 16 Şubat 2023 gününde 1.115,95 TL alış fiyatı ve 1.116,15 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı da sorgulanıyor. Yarım altın önceki gün kapanışını 3.736,00 TL'den yapmıştı. Yarım altın bugün ise 3.706,00 TL alış fiyatı ve 3.742,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın önceki gün kapanışını 1.868,00 TL'den yapmıştı. Çeyrek altın bugün ise 1.854,00 TL alış fiyatı ve 1.871,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını önceki gün kapanışını 7.444,00 TL'den yapmıştı. Cumhuriyet altını bugün ise 7.392,00 TL alış fiyatı ve 7.454,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.