Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 25 Ekim altın fiyatları
Döviz kuru karşısında en değerli yatırım aracı olarak görülen sarı metale ise yoğun ilgi sürüyor. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 25 Ekim cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kuyumculara gitmeden önce altın alım satımı yapmak isteyenler canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 25 Ekim gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? İşte altın fiyatlarından son rakamlar...
Gram altın ne kadar?
ALIŞ(TL) 562,11
SATIŞ(TL) 562,20
Çeyrek altın kaç TL?
ALIŞ(TL) 895,00
SATIŞ(TL) 925,00
Yarım altın fiyatı
ALIŞ(TL) 1.790,00
SATIŞ(TL) 1.851,00
Cumhuriyet altını fiyatı
ALIŞ(TL) 3.607,00
SATIŞ(TL) 3.687,00