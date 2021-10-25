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Ekonomi Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 25 Ekim altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 25 Ekim altın fiyatları

Döviz kuru karşısında en değerli yatırım aracı olarak görülen sarı metale ise yoğun ilgi sürüyor. Peki altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı? 25 Ekim cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-10-25 09:02:00 -
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 25 Ekim altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kuyumculara gitmeden önce altın alım satımı yapmak isteyenler canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Peki altın fiyatları haftaya nasıl başladı? 25 Ekim gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç liradan alınıp satılıyor? İşte altın fiyatlarından son rakamlar...

Gram altın ne kadar?

ALIŞ(TL) 562,11

SATIŞ(TL) 562,20

Çeyrek altın kaç TL?

ALIŞ(TL) 895,00

SATIŞ(TL) 925,00

Yarım altın fiyatı

ALIŞ(TL) 1.790,00

SATIŞ(TL) 1.851,00

Cumhuriyet altını fiyatı

ALIŞ(TL) 3.607,00

SATIŞ(TL) 3.687,00

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Yorumlar

Kimse yokmuuuuuu????

Ülke cayır cayır yanıyor....sizin gibi düşünmeyenlere,,, hain pkk li ateist olarak hakaret edenler hanı nerdesiniz????fare gibi deliklerinizden insanların açlık ve sefaletine sessizsiniz ....sizin gibi düşünmeyenlerin haklı surekli çıkmasından utanmiyormusunuz ??? Fettullah hain demekle haklı çıktık...ulkeyi batağa görürdünüz bu kadar yanlıştan utanmiyormusunuz????????
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salih yılmaz

Ekonomi alaniyla haber yapiyorsun dolar ve euroyu es geciyorsun ...
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