Altın fiyatları niye yükseliyor? O krize işaret etti
Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, Rusya-Ukrayna krizinin ve küresel enflasyon endişelerinin altın fiyatları için destek olduğunu belirtti.
Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek altın fiyatları hakkında konuştu.
Çiçek, altın yatırımcılarının ABD enflasyon verisine odaklandığını belirtti.
Doğukan Çiçek, "Rusya-Ukrayna krizi ve küresel enflasyon endişeleri altın fiyatları için destek oluyor" ifadelerini kullandı.