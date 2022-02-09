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Ekonomi Altın fiyatları niye yükseliyor? O krize işaret etti
Ekonomi

Altın fiyatları niye yükseliyor? O krize işaret etti

Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek, Rusya-Ukrayna krizinin ve küresel enflasyon endişelerinin altın fiyatları için destek olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:20:00 -
Altın fiyatları niye yükseliyor? O krize işaret etti

Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek altın fiyatları hakkında konuştu.

Çiçek, altın yatırımcılarının ABD enflasyon verisine odaklandığını belirtti.

Doğukan Çiçek, "Rusya-Ukrayna krizi ve küresel enflasyon endişeleri altın fiyatları için destek oluyor" ifadelerini kullandı.

 

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