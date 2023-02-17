Altın fiyatları neden çakıldı? Deprem sonrası sert düşüşte altın fiyatları ne kadar oldu? 1 Gram altın ne kadar? Ons altın, cumhuriyet altında, tam altını, kilogram fiyatı, çeyrek fiyatları
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR? Altın fiyatlarında yaşanan düşüşler vatandaşların gündeminde. Fiyatlarda yaşanan gerilim yatırımcıları tedirgin ederken Para piyasası uzmanları peş peşe açıklamalarda bulunuyor. Altını olan olmayanlar apar topar nereye yatırım yapacak merak ediyor. Altın tahminlerini ve yorumlarını, kuyumcular altın yorumlarını, takip ediyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 kayıpla 1 milyon 98 bin liradan tamamladı.Yatırımcılar için çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatlarını haberimizde derledik. İşte 17 Şubat 2023 çeyrek ve gram altın fiyatları son durum...
Altın fiyatlarında son 1 haftadır düşüş trendi devam ediyor. Peki altın fiyatlarında düşüşün nedeni ne? 2023 yılına girildi. Yaşadığımız asrın felaketi depremi sonrası herkes endişeli ve merak içinde. Vatandaşlar ise bu son günlerde altın fiyatının nasıl seyrettiğini araştırıyor. Peki, Yatırımcılar, altını olan olmayanlar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratanlar için işte 17 Şubat Cuma günü altındaki son durum...
Altın ons neden düşüyor?
İŞTE ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ
Haftaya 1800 dolar pivot seviyenin üzerinde başlayan ons altın pazartesi günü dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'den gelen zayıf verilerin etkisiyle birlikte kayıplarını hızlandırdı. Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri düşüş kaydetti.
Analistler, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artış kaydettiğini belirterek, bu durumun merkez bankalarının faiz artırımlarına öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişesini güçlendirdiğini bildirdi.
Para piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yüzde 82 ihtimalle 25 baz puan ve yüzde 18 ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamaların altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesinde cari denge ve ABD'de ocak ayı öncü endeks verilerinin olduğunu kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Altın fiyatlarında bu hafta dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Gram altın geriledi. Altındaki düşüşün nedeni belli olurken uzmanlar elinde altın bulunanlara Altın fiyatlarında bu hafta dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Gram altın geriledi. Altındaki düşüşün nedeni belli olurken uzmanlar elinde altın bulunanlara tavsiyelerde bulunuyor. Uzmanlara göre, şu anki düşüş altın almak için bir fırsat sunarken, elinde altın bulunanların ise satmak için beklemesi gerekiyor.
GRAM ALTIN FİYATI
1.130,46
1.133,94
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.108,92
1.109,10
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.826,44
1.826,70
ÇEYREK ALTIN FİYATI 2023
1.774,28
1.813,39
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
7.097,10
7.231,36
YARIM ALTIN FİYATI
3.537,46
3.626,77
ZİYNET ALTINI FİYATI
7.097,10
7.231,36
ATA ALTIN FİYATI
7.475,23
7.661,05
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.026,72
1.092,24
Değişim yaşayan döviz olan altında fiyatlar farklılık gösterebilir...