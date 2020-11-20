Altın fiyatları ne oldu? 20 Kasım çeyrek altın gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları
Altı fiyatları merak ediliyor. Merkez Bankası’nın faiz artırımı kararı sonrası altın fiyatları ne olacağı araştırılıyordu. 20 Kasım haftanın son iş gününde altın fiyatları düştü mü? Peki altının gramı kaç, çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altını kaçtan satılıyor? Altın fiyatları ne kadar?
Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Merkez Bankasının bu kararı sonrası güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarında düşüne neden oldu. Altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılar da altın fiyatlarındaki bu düşüşü fırsata çevirip altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. 530 seviyelerine çıkan altının gram fiyatı, Merkez Bankası’nın kararı sonrası 450 TL seviyelerine kadar geriledi.
20 Kasım Cuma altın fiyatları
20 Kasım 2020 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları şu şekilde. Gram altın fiyatı alış 453,60 TL, satış 453,71 TL. Çeyrek altın alış 739,00 TL, satış 758,80 TL. Yarım altın alış 1.513,30 TL, satış TL. Son olarak tam altın fiyatını da güncel kurlar üzerinden aktaracak olursak 2.956,20 TL'den alınırken, 3.012,80 TL'ye satılıyor.