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Ekonomi Altın fiyatları ne kadar yükseldi? 23 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar yükseldi? 23 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın fiyatları son dakika: Hafta başında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenme söz konusuydu. 462 TL seviyelerinde seyreden gram altın fiyatı 22 Nisan Perşembe günü gram altın fiyatları 470’lerin üzerini zorlamaya başlayınca altına yatırım yapanlar bu yükseliş sonrası altın fiyatları daha ne kadar yükselir? sorusunu sormaya başladı. Peki altın fiyatlar, çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatları son dakika 23 Nisan güncel bilgiler.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 10:46:00 - 2021-04-23 10:55:13
Altın fiyatları ne kadar yükseldi? 23 Nisan gram altın, çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın başta olmak üzere tüm altın birimleri 23 Nisan Cuma gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Merkez Bankası'ndaki görev değişimi sonrası altın gram fiyatı 582'ye kadar çıkmıştı. Peki, bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Nisan Cuma son dakika altın fiyatları, altın anlık alış - satış sorgulama ekranı bilgileri.

GRAM ALTIN FİYATI

474,46

477,97

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

477,47

477,54

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.785,87

1.786,29

ÇEYREK ALTIN FİYATI

763,78

780,65

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.055,81

3.113,54

YARIM ALTIN FİYATI

1.523,13

1.561,55

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.055,81

3.113,54

ATA ALTIN FİYATI

3.123,03

3.203,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

260,82

313,55

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

429,59

460,21

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,98

6,98

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,08

26,10

Geçtiğimiz yıl altın ne kadardı?

23 Nisan 2020 altın fiyatları şu şekilde olmuştu:

Gram altın fiyatı

Gram altın alış 381,65

Gram altın satış 386,41

Altın ons fiyatı

1.713,95

1.716,04

Çeyrek altın ne kadar?

615,02

628,66

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