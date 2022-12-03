Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne olacak İslam Memiş: 3 Aralık Cumartesi ons altın, çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar TL?

ALTIN FİYATLARI 3 Aralık Cumartesi yani bugün ekonomi gündemini takip eden yatırımcılarla birlikte özellikle düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından merak ediliyor. Hemen belirtelim ki işlemler piyasalar kapalı olduğu için Cuma günkü kapanış değerleri üzerinden yapılıyor. Dün ise Çeyrek altın bin 760 lira gram altın ise bin 70 lira seviyesinin üzerinde haftayı kapattı. İşte güncel Cumhuriyet altını, tam altın, çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış canlı fiyat tablosu...

Altın ne olacak-İslam Memiş?

Altın ne olacak-İslam MemişYaptığı ön görülerle ilgi çeken Altın ve para piyasa eksperi İslam Memiş, Youtube hesabı üstünden paylaştığı yeni videosunda oldukça mühim birtakım açıklamalar yaptı. Altın Kahini olarak tanınan İslam Memiş, açıklamalarının mutlaka yatırım tavsiyesi olmadığını dile getirerek altının ne kadar olacağını belirtti.

Altını olanlar dikkat! Gram altın tahminleri

İslam Memiş, "Altının ons fiyatı 1783 dolar seviyesinde. Teknik olarak takip edilmesi rakam 1780-1815 dolar aralığı. Tekrar teknik olarak 1780 dolar destek seviyesi çalışıyor. 1815 dolar direnç seviyesini takip etmeye devam edeceğim. Gram altın 1073-1076 aralığında.

Tüm zamanların rekoru 1083 ile kırıldı gram altında. Hem dolar hem ons altından destek alan gram altında yükselişler devam edecek. Önümüzdeki haftalarda 1100'lü rakamları konuşmaya başlayacağız.

Gümüşün ons fiyatında da toparlanma var. 23 dolar seviyesi, 24 ve devamında 26 doları takip edeceğim. Kısa bir düzeltmeden sonra tekrar 24 ve 26 doları bekleyeceğim. Gram fiyatı 13.90'a kadar yükseldi. Yüzde 1.52'lik değer kaybı var. 14, devamında 16 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim.

Genel itibarıyla pozitif bir haftayı geride bırakıyoruz. ABD'de tarım dışı istihdam verisi beklenti üzerinde geldi. Dolar endeksi veri açıklandıktan sonra 105,56'ya kadar yükseldi. Dolar endeksi yükseldiği için de altın, gümüş ve paritelerde kar satışları gerçekleşti.

Şimdi, bugünkü gelen haber de şu şekilde. Darphane artık reşat beşi bir yerde altını da artık 7 Aralık tarihi itibarıyla piyasaya sürecek. Kaos ve karışıklık çözüldü.

Reşat altınlar artık piyasalarda alım yaparken 21 ayar mı, düşük ayar mı diye söylemesine gerek yok, Darphane'nin bastıkları 22 ayardır. Bugüne kadar dolaşanların yüzde 90'ı 21 ayar ve daha düşüktü. Artık basılanlar 22 ayar olacağından böyle bir problem yok." dedi.

İSLAM MEMİŞ FED YORUMU

2022'nin piyasalar adına zorlu bir yıl olduğunu söyleyen Memiş, "Merkez bankalarının faiz politikalarından kaynaklı baskılanma gördük. Kasım ayı itibarıyla değerli metallerde yükselişler başladı. Paritelerde de yükselişler başladı. Gram altın ve ons altında toparlanmalar devam ediyor. Bugünkü koşullara ve fiyatlamalara baktığımızda FED'in aralık toplantısında 50 baz puanlık faiz artırma ihtimali yüzde 70 oranında fiyatlanmaya başlandı. Bugüne kadar ekonomik koşullara baktığımız zaman ve enflasyondaki düşüşe baktığımızda FED biraz daha güvercin olabilir" dedi.

3 Aralık Cumartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

1.076,82

1.077,07

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.797,26

1.798,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

1.722,92

1.761,02

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.891,66

7.022,52

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

3.435,06

3.522,03

ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

6.891,66

7.022,52

ATA ALTIN FİYATI

7.092,69

7.272,93

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

595,35

711,88

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

981,69

1.048,13

979,59

1.043,17

Altın fiyatları kuyumcu ve piyasalarda farklılık gösterebilir.

Uzun vadeli altın fiyatları: Diğer orta, uzun vade grafikler için diğer İslam Memiş'in fikirlerine göz atabilirsiniz. İslam Memiş son tahminleri için haberlerimizi TIKLAYINIZ (↓)

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