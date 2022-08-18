Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 18 Ağustos 2022 gram, çeyrek, yarım, 22 ayar altın ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlar yaz aylarının düğün mevsimi olması nedeniyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Ağustos 2022 Perşembe gününün güncel gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve tam altın fiyatları...

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL 18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE?

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18 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.017,00'dan yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.016,73 lira satış fiyatı 1.016,93 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.740,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.662,00 TL satış fiyatı 6.736,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Altın fiyatları 18 Ağustos çarşamba günü, yani haftanın dördüncü gününde kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.381.00 TL'den yapan yarım altın, 3.331,00 TL alış 3.380,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.690,00 TL seviyesinde yapmıştı. 18 Ağustos itibariyle 1.671,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.690,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.673,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.747,00 TL

Altın bilezik fiyatları ne kadar? 18 Ağustos 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 948,41 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 936,79 TL, satışı ise 943,81 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 746.04 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 742,52 TL'den alınıyor ve 742,63 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 675,72 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 564,59 TL, satışı 675,99 TL oldu.