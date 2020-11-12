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Ekonomi Altın fiyatları ne kadar düştü? Altın neden düştü? Çeyrek altın gram atın ne kadar?
Ekonomi

Altın fiyatları ne kadar düştü? Altın neden düştü? Çeyrek altın gram atın ne kadar?

Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığına ise Lütfi Evlan’ın atanması sonrası hem dolar-euro, hem altın fiyatları (gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını) düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi ve yatırımlara ilişkin yaptığı açıklama sonrası ise dolar kuru, euro kuru, gram altın, çeyrek altın fiyatlarında rekor düşüş yaşandı. Peki Altın fiyatları ne kadar düştü? Altın neden düştü? Çeyrek altın gram atın ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:09:00 - 2020-11-12 13:10:07
Altın fiyatları ne kadar düştü? Altın neden düştü? Çeyrek altın gram atın ne kadar?

Merkez Bankası’nın en tepe koltuğunda yapılan değişiklik ile Berat Albayrak’ın istifası sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan’ın atanması sonrası altın ve dolar-euro piyasasını hareketlendirdi. O tarihe kadar altın ve dolar-euro yükselişte zirveye çıktı. Özellikle de Bakan Albayrak’ın istifası sürecinde 8,5 seviyelerden 8’in altına düşen dolar 13 Kasım itibariyle 7.8 seviyelerinde işlem görüyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal göreve gelir gelmez Merkez Bankasının swap hamlesi geldi. Merkez Bankası’nı swap hamlesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi üzerine yaptığı açıklamalar takip etti. Özellikle de Başkan Erdoğan’ın açıklaması sonrasında dolar kuru 8 liranın altına düşerken buna bağlı olarak altın fiyatları da 480 liranın altına geriledi. Gram altın 477 liraya kadar düştü. 

Altın neden düştü? Çeyrek altın gram altın ne kadar? 

Altın fiyatları merak edilirken, altın son biri gündür rekor düşmeye devam ediyor. Göreve yeni atanan Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanları piyasaların ateşini düşürecek adımları atar atmaz piyasalarda ani bir hareketlilik söz konusu oldu. Piyasalara fiyat istikrarı konusunda kararlılık mesajı veren Naci Ağbal, faiz artırımı için 19 Kasım'ı işaret etti.

Altın fiyatları ne kadar? Altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları gelen hamleler sonrasın son ayların en düşük seviyesine ulaştı. Gram altın 478 lira seviyesini izlerken, çeyrek altın 790 liradan, Cumhuriyet altını 3 bin 218 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 37 liradan, 14 ayar gram altının fiyatı 279 liradan alıcı buluyor.

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