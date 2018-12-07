Altın fiyatları ne kadar daha yükselecek? 2019'da...

Ons altınfiyatı yıla 1.302 dolardan başladı. Yıl içerisinde Kuzey Kore'nin dünyaya saldığı korku, Başkan Trump'ın tweetleri derken fırsat buldukça yukarı denemeler yaptı. Bu denemelerin her biri başarısız oldu ve içinde bulunduğumuz yılı tamamlarken fiyatların 2018'de yüzde 5 gerilediğine şahit olduk.

Altın fiyatının neden çıkıp sonra da düştüğüne göz atalım. Bu bize bir fikir verecektir. Yıl içinde 1.350 doları zorlayan altın fiyatının en büyük destekçisi küresel jeopolitik dengesizlikler oldu. Ne zaman ki bir savaş ihtimali belirdi ya da global belirsizlikler oynaklıkları artırıp risk primlerini yukarı taşıdı, işte o zamanlar altın parladı.

Bir Türk kalıbı olarak 'gerginlikten beslendi'. Ya düşüşü?

Habertürk'ten Gökhan Şen atlında 2019 yılı beklentilerini yazdı; Altını her seferinde aşağı çeken etken gerginliklerin son bulması oldu. Kuzey Kore uluslar arası sisteme kazandırıldı, gerginlikler sulh ile çözüldü. Risk primleri her seferinde geriye döndü. Bununla birlikte Amerikan Doları değer kazandı ve küresel faizler arttı. Bu 12 aylık periyotta ABD 10 yıllık tahvil faizi 1 tam puan yükselişle yüzde 3'ün üstüne çıktı.

Altın düştü.

Bu ümidin yollarından ilki gerginliklerin bu kez kötü finaller yapması. Büyük güçler arasında bir çatışma ihtimali, ABD - İran gerginliğinde bir üst tona çıkılması ya da Orta Doğu - Körfez hattında kontrollü tansiyonun fırlaması gibi ihtimaller...

İkinci destek unsuru ise ABD. Çeyrek büyümesinde yüzde 4'ü yakalayan ülkenin her çeyrek yavaşlaması bekleniyor. Tüm bunlar olurken düşük kalan enflasyondan ötürü Amerikan Merkez Bankasının faizleri en çok 1 ya da 2 kez artıracağı bir makro ekonomik ortama giriyor olabiliriz. Böylesi bir durumda Dolar ve faizler inecektir. 2018'de altını düşürenler sahneden çekilince yeni yüksekleri konuşmak mümkün olacak.

Altın nereye kadar yükselebilir? Bunu kestirmek epey güç. Yukarıda andığım gelişmelerin ne kadar güçlü ve ne oranda birlikte yaşanacağı belirleyici olacak. Ancak olumsuz şartlara rağmen 1.350 doları deneyen ons için belki ilk dayanıksız direnç burası olur.

Peki tüm dünya ne bekliyor? Bloomberg terminaline 2019 sonu olarak girilen hedeflerin ortalaması 1.276 dolar. Ancak bu tahminler Amerika'da uzun vadeli faizlerin kısa olanların altına inerek düşük enflasyon ortamını öne çıkarmasından önce girildi. Revizeye açıklar. En yakın vadeli tahminlere bakınca kolaylıkla 1.300 doların üstüne çıkıldığını görüyorum.

Halkımızı yakından ilgilendiren gram altın için bilindiği gibi bir de Türk Lirası tahminine ihtiyaç var. Bu yazının konusu olmadığı için Türk Lirası konusunda fikir belirtmeden sadece piyasa tahminini baz alıyorum. Yine altında olduğu gibi aynı yolla kanıt topluyorum. 2019 yıl sonu beklentisi 26 kurum için ortalama 6.28 görünüyor.

Bu durumda 2019 yıl sonu altının gram fiyatını, 1.350 dolar ons altın fiyatı ve 6.28 kur ile 263 TL olarak hesaplıyorum. Ancak kur tahminimizi biraz daha makul seviyeye çekip 5.75 alırsak gram altın fiyatı tahminimiz 241 liraya geriliyor ki bu benim için daha makul bir senaryo.