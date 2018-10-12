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Altın fiyatları ne kadar?

Gram altın 231 lira, çeyrek altın 378 lira ve Cumhuriyet altını 1.540 liradan piyasada işlem görüyor.

12 Ekim 2018 Cuma 10:28
Altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 231 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, 230-236 lira bandı içinde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışın hemen altında 233,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 228,7 lira seviyesine geriledi ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 231 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 378 lira, Cumhuriyet altını da 1.540 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı seyreden altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,69 azalışla 1.216,17 dolardan işlem görüyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:28
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