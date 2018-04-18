Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 182 lira bandını aşarak yatırımcısını sevindiren altın fiyatları bu hafta 177 lira bandında seyrediyor. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altını 1,183 liradan alıcı buluyor. İşte 18 Nisan altın fiyatları...

24 AYAR HAS ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da has altın gram fiyatı 177,40 liradan satılırken, 177,30 liradan alınıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik gram fiyatı 161,35 liradan satılırken, 161,20 liradan alınıyor.

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? (ATA LİRA)

Cumhuriyet altını Kapalıçarşı'da 1,183 liradan satılırkeni 1,171 liradan alınıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 1,195 liradan satılırken, 1,166 liradan alınıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 578 liradan satılırkeni 563 liradan alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 289 liradan satılırken, 282 liradan alınıyor.

Cumhuriyet Altınları ve Çeyrek Altın

Altın denildiğinde ülkemizde akla ilk gelen altın çeşidi çeyrek altındır. İnsanların yatırım yapacağı zaman, düğün veya davete katılacağı zaman, kısacası altın hediye edilmesi gereken her toplumsal birleşmede insanların aklına ilk gelen altın çeşididir.

Peki, çeyrek altın neye denir? Çeyrek altının da içinde bulunduğu Cumhuriyet Altını hakkında bilmediğiniz ve öğrenmek istediğiniz tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Cumhuriyet Altını Nedir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden, para yerine geçebilen ve üretme- basma yetkisi sadece Darphane kurumunda bulunan altın çeşididir.

Cumhuriyet Altını basma yetkisi sadece Darphane kurumundadır. Bunun yasal dayanağı; ‘1738 Sayılı TBMM Kararı ve 234 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ ile sağlanmıştır.

Cumhuriyet altını çeşitlerine bakacak olursak; 10 farklı çap ve ağırlıkta altın çeşidi bulunmaktadır. Cumhuriyet altınları, öncelikle sikke(kalın) ve ziynet(ince) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Beşlik, ikibuçukluk, birlik, yarımlık ve çeyreklik olmak üzere beşer çeşitten oluşarak toplamda 10 farklı çap ve ağırlıktan üretilir. Cumhuriyet Altınlarının tüm bu çeşitleri 22 ayarda üretilmektedir. Bu sebeple fiyatları hesaplanırken 22 ayar altın fiyatlarından faydalanılır.

Çeyrek Altının Gramı Nedir?

Çeyrek altın Cumhuriyet altınının bir çeşididir. Çeyrek altın, genel olarak iki gruba ayrılmaktadır: sikke ve ziynet çeyrek altın. Halk arasında bunlara küçük altın da denmektedir.

Çeyrek sikke altın 1,804 gram iken; ziynet çeyrek altın 1,754 gramdır. Çeyrek sikke altının ziynet çeyrek altından farkı; sikke grubundaki altınların çaplarının daha küçük olması fakat kalınlığının ve ağırlıklarının daha fazla olmasıdır. Genelde toplumsal birleşmelerde hediye olarak taktığımız çeyrek altın ziynet grubundaki çeyrek altındır. Bu altınların bir yüzünde kaligrafik yazı ile ‘Türkiye Cumhuriyeti' ibaresi ile basıldığı tarih, diğer yüzünde ise Atatürk’ün resmi ve kenar süslemesi ile süslenmiştir. Kenarları ise eğiktir ve tırtıklıdır. Bu tırtıklar cumhuriyet altınlarının eğelenip eski bir dolandırıcılık yöntemi ile gramının hafifletilmemesi için yapılmıştır. Kenarları eğelenip törpülenmiş sarrafiye altınlarını almamaya dikkat ediniz.

Bir Adet Külçe Altından Kaç Adet Çeyrek Altın Çıkmaktadır?

24 ayar bir külçe altından, eğer ki sikke çeyrek altın üretilecekse 595 adet çeyrek altın üretilebilir. 24 ayar bir külçe altından, eğer ki ziynet çeyrek altın üretilecekse 610 adet çeyrek altın üretilebilir.