Altın fiyatları ne kadar? 24 Ekim güncel gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları! 24 ayar gram altın, 24 ayar bilezik fiyatları son dakika?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı 990 lira sınırında kapatan gram altın fiyatları haftanın ilk iş gününde merak ediliyor. Peki, 24 Ekim gram, çeyrek, tam, yarım altın fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

En çok tercih edilen yatırım aracı olan altında sert hareketlilik devam ediyor. ABD Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından düşen ons altının fiyatı yurt içinde gram altın fiyatında da sert düşüşe neden olmuştu. Bin lira altına düşen gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta kapanışında 967 liradan 990 liraya çıkmıştı. Yeni haftaya gram altının fiyatı 990 liradan işlem görüyor.

24 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

ALTIN FİYATLARI Ne Kadar, Bugün Ne Olur? 24 Ekim CANLI TAKİP Ons Altın, Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatı Kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 985,87

Satış 986,11

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış 1.645,94

Satış 1.646,26

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış 6.493,00

Satış 6.584,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 3.246,00

Satış 3.307,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 1.626,00

Satış 1.652,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Alış 6.525,47

Satış 6.616,95

22 AYAR ALTIN TL/GR

Alış 906,92

Satış 932,39

14 AYAR ALTIN TL/GR

Alış 549,34

Satış 656,30

22 Ayar Bilezik Gram

Alış 905.79

Satış 931.22

Ons Altın Fiyatı Alış: 1.657 Satış: 1.658

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