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İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

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İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

Dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla hayata geçirilen e-ticaret düzenlemesi 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.

#1
Foto - İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

-ticarette tüketiciyi korumaya yönelik yeni düzenlemeler 1 Ağustos’ta yürürlüğe giriyor. Yapay zekayla oluşturulan reklamlarda açıklama zorunlu hale gelirken, influencer paylaşımları, indirim kampanyaları ve hedefli reklamlara da yeni kurallar getirildi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" dolayısıyla 1 Ağustos itibarıyla e-ticaret sektöründe yeni düzenlemelerin uygulamaya alınacağını söyledi. Çevikoğlu, "Düzenlemeyle e-ticaret sektöründe dijital pazarlama, yapay zeka, sosyal medya etkileyicileri (influencer), indirimli satışlar ve çevresel beyanlar gibi birçok alanda önemli yeni kurallar getirildi." dedi.

#2
Foto - İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

e-Ticarette dünyada rekabet şartlarının değiştiğine dikkati çeken Çevikoğlu, Türkiye'nin rekabet gücünü korumak için yönetmeliklerle yapılan düzenlemelerin yanı sıra Elektronik Ticaret Kanunu'nun da güncellenmesi gerektiğini bildirdi. Çevikoğlu, küresel e-ticaret sektöründe rekabet avantajı sağlamak ve pastadan daha çok pay almak için yasa değişikliğinin gündeme gelmesini beklediklerine işaret ederek, bu anlamda 1 Ağustos'un dönüşüm süreci için milat olmasını umduklarını dile getirdi.

#3
Foto - İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

Söz konusu düzenlemenin dijitalleşmeyle birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunmasını sağladığını vurgulayan Çevikoğlu, hedefli reklamcılıktan yapay zekayla oluşturulan reklamlara, sosyal medya içerik üreticileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kurallar getirildiğini anlattı.

#4
Foto - İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

"KOŞULLU SATIŞ REKLAMLARI, İNDİRİMLİ SATIŞ REKLAMLARI KURALLARINA TABİ OLACAK" Tüketicilere indirim veya başka bir avantaj sağlayan kampanyaların belirli koşullara bağlandığı reklamların artık indirimli satış reklamlarına uygulanan kurallara tabi olacağı bilgisini veren Çevikoğlu, şöyle devam etti:

#5
Foto - İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

"Böylece tüketicilerin kampanyaların kapsamı ve sağlanan avantajlar konusunda daha açık ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amaçlanıyor. İndirimli satış reklamlarında, indirime esas alınacak fiyat, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat olacak. Aynı zamanda, sosyal medya içerik üreticilerinin paylaşımlarında, herhangi bir kazanç, indirimli ürün veya hizmet ya da bir etkinliğe katılım yoluyla menfaat elde edilmesi durumunda, söz konusu paylaşımlarda açıkça reklam niteliğinin anlaşılmasını sağlayacak şekilde 'reklam' veya 'tanıtım' ibarelerinin kullanılması zorunlu hale getirildi. Söz konusu düzenlemelerin, dijital reklamcılık alanında şeffaflığın artırılmasına, tüketicilerin korunmasına ve sektörde adil rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

#6
Foto - İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

"YAPAY ZEKA UYGULAMASI ANLAŞILIR VE AYIRT EDİLEBİLİR OLACAK" Tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden ve haksız rekabete yol açan reklam ve ticari uygulamalara karşı yoğun ve yaygın denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Çevikoğlu, "Tüketici şikayetlerinin yayımlanmasından önce satıcı veya sağlayıcılara açıklama yapma veya cevap verme hakkını kullanabilmeleri için tanınan 72 saatlik süre 48 saate düşürüldü. Bu süre içinde cevap verilmediği takdirde değerlendirmeler doğrudan yayımlanacak." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - İnternet alışverişinde yeni dönem: 1 Ağustos'tan sonra zorunlu olacak!

Yapay zekayla oluşturulan reklamlara getirilen düzenlemeye ilişkin bilgi veren Çevikoğlu, reklamlarda yapay zeka teknolojileri kullanılarak insandan ayırt edilemeyecek dijital karakterlere yer verilmesi halinde, bu durumun açık, anlaşılır ve ayırt edilebilir şekilde belirtilmesinin zorunlu tutulduğunu kaydetti. Çevikoğlu, 1 Ağustos'tan itibaren e-ticaret sektöründe yeni uygulamaların devreye gireceğinin altını çizdi.

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