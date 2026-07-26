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Trafik magandalarından sonra sıra onlara geldi: 407 bin lira ceza kesildi!

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Trafik magandalarından sonra sıra onlara geldi: 407 bin lira ceza kesildi!

İstanbul'un beş farklı ilçesinde yaya yollarını işgal eden motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim yapıldı.

#1
Foto - Trafik magandalarından sonra sıra onlara geldi: 407 bin lira ceza kesildi!

Kurallara uymayan sürücülere toplam 407 bin 818 lira ceza kesilirken, 4 motosiklet trafikten men edildi.

#2
Foto - Trafik magandalarından sonra sıra onlara geldi: 407 bin lira ceza kesildi!

İstanbul’un Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy ve Maltepe ilçelerinde motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

#3
Foto - Trafik magandalarından sonra sıra onlara geldi: 407 bin lira ceza kesildi!

Denetimler sırasında dron da kullanıldı.

#4
Foto - Trafik magandalarından sonra sıra onlara geldi: 407 bin lira ceza kesildi!

YAYALARA AYRILMIŞ ALANLARDA MOTOSİKLET KULLANDILAR Denetimlerde motosiklet ve motorlu bisikletleri yayaların kullanımına ayrılan alanlarda süren, koruma başlığını uygun kullanmayan, yaya yollarına park eden ve muayenesi bulunmayan araçla trafiğe çıkan sürücüler dron desteğiyle tespit edildi.

#5
Foto - Trafik magandalarından sonra sıra onlara geldi: 407 bin lira ceza kesildi!

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücülere 'Yayalara ayrılmış alanlarda motosiklet kullanmak', 'Koruma başlığını usulüne uygun kullanmamak', 'Yaya yoluna park etmek' ve 'Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak' gerekçeleriyle toplam 407 bin 818 lira para cezası kesildi. Denetimlerde 4 motosiklet de trafikten men edildi.

#6
Foto - Trafik magandalarından sonra sıra onlara geldi: 407 bin lira ceza kesildi!

DRON KAMERASINA YANSIDI Dron kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullandığı, polis ekiplerinin sürücüleri durdurarak denetim yaptığı ve kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere işlem uygulandığı görüldü.

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