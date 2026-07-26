Emsal karar çıktı: Borcunu Whatsapp'tan yazdı mahkemelik oldu!

USULÜNE UYGUN TEBLİĞ YAPILMALI Kararda, idarelerin bir alacağa faiz işletebilmesi için öncelikle borçluya usulüne uygun şekilde ihtarname göndermesi ve ödeme için makul bir süre tanıması gerektiği vurgulandı. İdarenin kendi iç koordinasyon eksikliği veya tebligat sürecindeki gecikmelerden kaynaklanan sonuçların vatandaşa yüklenemeyeceği belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı: "İdarenin alacağa ilişkin usulüne uygun bir ihtarda bulunmadığı, başvuranın, idarenin ihtarını WhatsApp uygulaması üzerinden haricen öğrendiği gün ödemeyi gerçekleştirerek temerrüde düşmediği dikkate alındığında, asıl alacağa idarece haksız ve dayanaksız şekilde tahakkuk ettirilen yasal faiz tutarının başvurana iade edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır."