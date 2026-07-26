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Gündem CHP’li belediye Adanalıyı isyan ettirdi! Hizmet yok kaçan çok
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CHP’li belediye Adanalıyı isyan ettirdi! Hizmet yok kaçan çok

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CHP’li belediye Adanalıyı isyan ettirdi! Hizmet yok kaçan çok

TÜİK verileri, CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimindeki kentte dikkat çeken göç tablosunu ortaya koydu. Son dönemde Adana'ya gelenlerden daha fazla kişi şehirden ayrılırken, vatandaşlar aşırı sıcakların yanı sıra yetersiz belediye hizmetleri, çevre kirliliği ve çözülemeyen kronik sorunlar nedeniyle yaşamın her geçen gün zorlaştığını belirterek CHP'li yönetimi eleştirdi.

TÜİK’in son açıkladığı göç istatistikleri Adana’daki göçü gözler önüne serdi. Verilere göre şehre gelen kişi sayısı 49 bin 680’de kalırken, 55 bin 959 kişi yaşamını başka illerde sürdürmek üzere Adana’yı terk etti. Sıcak havadan bunalan ve kentin bakımsızlığından dert yanan vatandaşlar, yetkililere sitem etti.

"İnsanlar artık yaşamak istemiyor, Adana sahipsiz"

Adana’nın sahipsiz olduğunu belirten Canpolat Gürser, "İnsanlar artık Adana’da yaşamak istemiyor. Sebep ne? Görüyorsunuz, su içinde kaldım, hava 50 derece. Bir de Adana sahipsiz; çöp var, belediye Adana ile ilgilenmiyor. Sadece bu da değil, Adana Demirspor, Adanaspor gibi takımlarımız bile ligde zor durumda. Hava durumlarında bile bazen Adana’yı göremiyoruz. Aşırı derecede sıcaklık var ve ortada hiçbir şey yok. İnsanlar bundan dolayı göç ediyor" ifadelerini kullandı.

 

"Sokaklarda temizlik yok, ben de göç ederim"

Bahri Azkırak ise, "Adana’da belediye yollara sahip çıkmıyor. Millet neden Antalya’ya, Mersin’e, yazlıklara tatil yapmaya gidiyor? Adana’da her caddede izmarit var, pet şişe var. Doğal çevreye çiçek ekiyorlar ama bir tane bile su veren yok. Atatürk Caddesi’ni, İnönü Parkı’nı gezin, yollar hep pislik içinde, kimse yoldan geçemiyor. Şahsen sorarsanız ben de Adana’dan göç ederim. Adana’da ne var ki" diye konuştu.

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