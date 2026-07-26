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Gündem Gastronomi Sokağı'nı kanalizasyon bastı: Twerkçü belediye yine sınıfta kaldı!
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Gastronomi Sokağı'nı kanalizasyon bastı: Twerkçü belediye yine sınıfta kaldı!

Yeniakit Publisher
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Ramazan ayında Üsküdarlı kadınlar için belediye bünyesinde twerk kursu açarak gündeme gelen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Üsküdar’a çile çektirmeye devam ediyor. Dün İstanbul’u etkisini altına alan sağanak Üsküdar’ın en uğrak noktalarından Gastronomi Sokağı’nı göle çevirdi. Rögarların taşmasıyla restoran ve kafeleri kanalizasyondan taşan pis sular bastı. Tüm uyarılara rağmen önlem almayan twerkçü belediye yine sınıfta kaldı.

İstanbul Valiliği ve Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da bastıran kuvvetli sağanak,

Üsküdar’da altyapıyı felç etti. Yağıştan en çok nasibini alan yer ise ilçenin kalbi sayılan Uncular Caddesi'ndeki ünlü Gastronomi Sokağı oldu.

Rögarların taşmasıyla yükselen su seviyesi, sokaktaki kafe ve restoranların girişlerine kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, yağmur suyunu vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Kafe işletmecisi Feride Benna Taşcı, yağmurun ardından kısa sürede sokağı su bastığını, sokakta bulunan rögarın taştığını anlatarak, yetkililerden artık bu duruma bir çözüm bulmalarını istedi.

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