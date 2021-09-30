Altın fiyatları kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu, gram altın kaçtan satılıyor? 30 Eylül güncel altın fiyatları
Gram altın kaçtan satılıyor? Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası altın fiyatı yükseliş eylimini sürdürüyor. Altına yatırı yapan ya da yatırımını altına yapacakların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları güncel olarak an be an takip ediliyor. Çeyrek altın kaç TL? 30 Eylül gram altın fiyatı ne kadar? Gram, yarım ve tam altın fiyatı kaç TL?' soruları da yine gündemin en önemli konu başlıklarından biri. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları son durum ne? 30 Eylül güncel altın fiyatı kaç para? Çeyrek altın ne kadar oldu, gram altın kaçtan satılıyor?
Çeyrek altın ne kadardan satılıyor? Hem FED’en hem de Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları da bir hayli hareketlendi. Merkez Bankası (TCMB) tarafından 1 puanlık faiz indirimi sonrası altın ons, gram altın ve çeyrek altın fiyatları yükselişe geçi. 480 TL olan gram altın fiyatı Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonası 500 TL üzerini gördü. 30 Eylül çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı son durum ne?
GRAM ALTIN FİYATI
494,29
498,82
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
496,38
496,47
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.732,68
1.733,02
ÇEYREK ALTIN FİYATI
794,01
811,52
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
3.176,82
3.236,96
YARIM ALTIN FİYATI
1.583,45
1.623,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
3.176,82
3.236,96
ATA ALTIN FİYATI
3.255,69
3.337,71
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
271,76
326,24
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
447,26
464,55